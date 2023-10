Quanto costa il biglietto per Barcellona vs. Real Madrid?

espLettura: 4 minuti.

Fernando Palomo e tutti i dettagli di El Clásico, media day Fernando racconta tutti i dettagli della giornata mediatica in vista della classica sfida di sabato tra Barcellona e Real Madrid.

In questo tipo di partite, non solo ci sono i biglietti per assistere all’evento vero e proprio, ma vengono vendute anche le esperienze fuori dagli spalti.

Classici spagnoli tra Barcellona E il Real Madrid Sarà vissuta in modo diverso, perché anche se i catalani sono locali, non giocheranno nel loro stadio tradizionale, il Camp Nou, ma piuttosto nello Stadio Luis Olympique, conosciuto come Montjuïc.

Essendo uno dei più grandi classici del mondo, questo gioco offre biglietti davvero esclusivi che tutti i fan desiderano, poiché nessuno vorrà perdersi questa partita che è una delle partite più viste dell’intero pianeta e rappresenta la rivalità più importante del mondo. Lega spagnola.

Ronald Araujo travolge Vinicius Evie

Ora, questo tipo di partite sono diventate esperienze, con i fan che pagano centinaia e, in alcuni casi, migliaia di dollari per essere più vicini alle loro stelle preferite e avere il privilegio di trovarsi in aree esclusive dello stadio.

Anche se il Camp Nou non sarà fruibile a causa dei lavori di ristrutturazione in corso, lo Stadio Montjuïc è stato modificato affinché il Consiglio di Amministrazione catalano possa offrire ai tifosi un’esperienza che forse non tutti possono permettersi, perché è necessario… $ 256 fino a $ 2.474 (equivalenti a 4.650 pesos, fino a 46.851 pesos) Per un posto sicuro in uno dei giochi più attesi di questo fine settimana.

I biglietti base ancora esistenti per questa partita partono da $ 256, ovvero 4.650 pesos e si trovano nella seconda tribuna della porta con visibilità limitata. Mentre il costo aumenta nelle sezioni base fino al raggiungimento $ 521che si traduce in 9mila e 464 pesos messicani Questo è nella prima area della pista.

Tutti i biglietti individuali, a prezzi base, possono essere aggiornati tramite $ 50-52 o 944 pesos Accedi quindi alla categoria “Basic Plus”, dove potrai entrare nel percorso del museo e riceverne un regalo di benvenuto Barcellona E un anno gratuito di abbonamento Culés Premium.

Questo è il momento in cui le esperienze VIP vengono sbloccate e ci sono solo due zone disponibili, la Zona VIP Premium Zona Honor e la Zona VIP Premium Balcone, che costano 2mila 021 dollari, ovvero 36mila 714 pesos e 2mila 579 dollariche si traduce in 46mila e 851 pesos messicanirispettivamente.

Nella Honor Zone VIP, sarai accanto al palco presidenziale e avrai cibo premium e accesso alla VIP Lounge, mentre nel Balcony VIP Premium sarai dietro i posti dei giocatori, al primo livello, e godrai anche servizio di ristorazione premium e accesso all’area VIP Lounge.

Il resto delle sezioni VIP sono esaurite, come l’area onore superiore o l’area giocatori + esperienza di riscaldamento, dove sei incollato al campo, sui sedili, guardando il riscaldamento nell’area VIP di allo stadio e gustando cibi e bevande di ottima qualità.

Anche se il Camp Nou non sarà disponibile,… Barcellona È stato lui a creare un’esperienza a Montjuïc che non era per tutti, poiché le centinaia di dollari da spendere erano significative.