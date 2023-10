La radiografia di Lewis Hamilton della Red Bull di Max Verstappen

ESPN.comLettura: 3 minuti.

A partire dal Gran Premio del Bahrein, che ha aperto il Mondiale a inizio marzo, fino alla fase conclusiva della settantaquattresima stagione di Formula 1, che Vivi su Star+ (Messico escluso) Molta acqua è passata sotto i ponti. E quello che è successo alla Mercedes, partita molto lontana dalla Red Bull, ma poco a poco il team di Brackley ha migliorato la W14 (hanno cambiato completamente l’approccio della loro vettura senza pontoni). Lo sviluppo delle Frecce d’Argento migliorò le prestazioni e le avvicinò alle vetture austriache, anche se non abbastanza da farle passare inosservate. È anche vero che la differenza fatta dalla RB19, unita alla rapida dedizione sia dei piloti che dei costruttori, ha permesso agli ingegneri di concentrare i propri sforzi sulla RB20 per il 2024.

Lewis Hamilton è riuscito a dare un’ottima descrizione della RB19 di Max Verstappen. AP

L’approccio della Mercedes permise a Lewis Hamilton di conquistare il secondo posto in pista nel Gran Premio degli Stati Uniti (verrà poi squalificato per motivi tecnici lasciando Austin a zero). Dalla sua posizione, il sette volte campione è riuscito a seguire Max Verstappen di soli due secondi e da questo punto di osservazione ha potuto fare una radiografia della vettura RB19 con cui è apparso all’anteprima del Gran Premio del Messico.

“Penso che la bassa velocità sia l’unico punto in cui probabilmente saremo al loro livello”, ha ammesso l’inglese. “Ma più vai veloce, più ti separi da loro. “Ecco perché li vedi così velocemente in posti come Suzuka”, ha aggiunto.

L’analisi dell’ex pilota della McLaren continua: “È stata una bella esperienza, ed è sempre bello essere dietro di loro. Perché puoi vedere in prima persona dove la macchina è più forte”.

“Possono applicare potenza prima rispetto alla maggior parte di noi. L’auto si muove molto meno e l’usura della gomma posteriore è molto più facile da gestire. Mi sono già trovato in questa situazione, dove avevo un posteriore molto più stabile. È molto più facile da mantenere le temperature scendono”, ha continuato. Telaio basso e guida più lunga. Hanno fatto un lavoro migliore in quello spazio dove hanno una piattaforma molto più stabile ed è molto più facile per Max guidarci.” “Di solito non suda.”

Hamilton desidera tornare alla vittoria (non lo faceva dal Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2021) nelle restanti gare, con Messico e Brasile molto probabilmente. Las Vegas è un intrigo per tutti, perché è una pista nuova. Ad Abu Dhabi, il britannico ha già avvertito che la Red Bull la differenza sarà maggiore. Naturalmente, la cosa più importante per Lewis è l’inizio del 2024, così da poter combattere la prossima battaglia fin dall’inizio. “La chiave è cercare di assicurarci di non essere di nuovo 1 secondo e 5 più lenti nella prima gara”.