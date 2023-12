Almeria ricrea il Brasile e l’Italia nelle ultime riprese in città

Alcune delle strade e delle piazze principali della città di Almeria si sono trasformate da alcuni giorni in Brasile e Italia. Lo ha fatto per l’ultima serie inglese ‘Suspect’, che ha scelto la città per ricreare diversi ambienti da mercoledì 15 a venerdì 17, grazie alla collaborazione con Almeria Film Office, l’ufficio riprese del Comune di Almeria.

In particolare, la troupe di registrazione ha effettuato diverse riprese in Piazza del Duomo per emulare la capitale italiana, Roma. Edifici iconici come il Cathedral Hotel o la Priestly House hanno seguito diversi servizi nel Paese italiano per diverse scene delle riprese della serie, che sarà trasmessa su Disney Plus.

Inoltre, altri quartieri della città, come la Pescateria accanto al Bar Los Sobriños, hanno seguito il Brasile per la produzione di ‘Frescofilm’, la società che fornisce servizi in Spagna per questa produzione internazionale.

L’azienda ha una vasta esperienza in progetti cinematografici come “Terminator Dark Fate” (2019), “Spiderman” (2018), “Il Trono di Spade” (4 stagioni), “Westworld” (2019), “Killing Eve” (2019). ), ‘Narcos’ (2019), ‘Uncharted’ (2021) o ‘La casa del drago’ (2022-2023). La filosofia dell’organizzazione è sempre stata l’attenzione ai dettagli e l’impegno per l’ambiente durante la produzione, sia quotidiana che durante la produzione.

L’assessore alla Promozione Comunale, Joaquín Pérez de la Blanca, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici e alla Manutenzione Sacramento Sánchez hanno visitato le riprese della serie. “Siamo lieti di continuare ad ospitare queste produzioni che rendono la nostra città un set cinematografico unico”, ha affermato il sindaco.

Selezione del cast per un’altra ripresa

Il Sito Archeologico del Barrio Andalusí (Mesón Gitano) ha tenuto uno spettacolo il 12, 13 e 15 dicembre per partecipare alle prossime riprese ad Almeria. Dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30, l’agenzia di artisti Yale Moreno Casting ha selezionato i profili che stanno cercando, che si dice trasformeranno la città in Messico il 20. Secolo XIX.

Tuttavia, senza specificare di quale serie si trattasse, gli indizi dell’epoca suggerivano che potesse trattarsi di una nuova versione di Zorro realizzata per la televisione francese. Potrebbe anche essere uno spot televisivo per una nota marca di tequila. Le riprese si svolgeranno nel primo trimestre del 2024.