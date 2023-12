Firmato al Viminale un nuovo protocollo per l’arrivo di 1.500 persone dalla Libia attraverso corridoi umanitari | notizia

Martedì 20 dicembre 2023 è stato firmato un nuovo Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), l’ARCI, la Comunità di Sant’Egidio. La Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane e l’INMP, che consentirà a 1.500 rifugiati e altre persone bisognose di protezione internazionale provenienti dalla Libia di raggiungere l’Italia entro tre anni.

Il nuovo protocollo rinnova un impegno preso nel 2017 per consentire l’arrivo in Italia di 1.400 persone a partire dal 2021.

Il programma andrà a beneficio delle persone costrette a fuggire dai propri paesi a causa di guerre e violenze e delle persone temporaneamente in Libia. Tra loro ci sono bambini, donne vittime di tratta, sopravvissuti a violenze e torture e persone con gravi problemi di salute, che saranno selezionati dall’Unhcr in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio (FCEI), federazione delle chiese evangeliche in Italia. ) e ARCI.

Delle 1.500 persone che arriveranno in Italia, 600 saranno trasferite nei centri dell’Organizzazione di Accoglienza e Integrazione (SAI) gestiti dal Viminale, mentre 900 saranno accolti dalle associazioni secondo il modello del corridoio umanitario. Distribuiti su tutto il territorio nazionale: 400 con la Comunità di Sant’Egidio, 300 con l’ARCI e 200 con la Federazione delle Chiese evangeliche.

“Con la firma di questo secondo protocollo si apre la via della salvezza per tutti coloro che vivono l’incubo degli abusi e delle violenze in Libia, dall’altra parte del Mediterraneo”, ha dichiarato Marco Impagliasso, presidente della Comunità di Sant’Egidio. . “Lanceremo la stessa operazione di corridoio umanitario che ha salvato più di 6.500 persone in Europa dai gravi pericoli del mare, con un modello capace di coniugare accoglienza e integrazione. Qui è chiaro che il nostro Paese e il nostro continente possono affrontare e gestire una situazione fenomeno – la migrazione – in modo efficace e allo stesso tempo con giusta umanità.