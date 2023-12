Di @NandoTimaria

Il leggendario ciclista colombiano Nairo Quintana si prepara a tornare ai massimi livelli con il team Movistar nella stagione 2024. Oggi, in occasione della presentazione ufficiale della sua squadra, è stato nominato leader del Giro d’Italia, Quintana. Parteciperà alla Vuelta a España, condividendo il podio con lo spagnolo Enrique Mas, che cercherà di distinguersi al Tour de France.

Dopo la riunione del gruppo telefonico, ha avuto luogo una presentazione ufficiale in cui sono stati svelati i diversi calendari dei dirigenti di Anzu. Lì è stato annunciato che il 33enne Nairo Quintana avrebbe guidato la squadra al Giro d’Italia. Dal suo connazionale Einar Rubio.

Al Tour de France, il portabandiera della Movistar sarà il baleare Enrique Mas, che proverà ancora una volta a distinguersi sul territorio francese, mentre, per La Vulata a España, i due corridori di punta della squadra. Condividerà il podio con gli scalatori che cercano di portare a casa una Vuelta pianificata.

Ricordiamo che in teoria è sempre stato enfatizzato il lavoro di squadra di Nairo Navarre in questo nuovo cammino con la squadra, tuttavia, la forma che dovrà mostrare dopo questo primo ritiro, la sua esperienza e altre circostanze lo rendono. Dai al ciclista della Cómbita la sicurezza di indossare nuovamente il pettorale in una grande gara.

*Nota: alcune parole sono state sostituite con sinonimi per rilevare il plagio. Inoltre, vogliamo che MARCA HORA riporti sul sito Visualizzami, altro multimediale latinoamericano, rubando anche quel materiale, abbiamo deciso di rimandare pubblicando nello stesso giorno le notizie dei giorni precedenti. Se questo incidente si ripetesse, il pubblico protesterebbe.

Fernando Estupian

