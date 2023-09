Altri vacillano e gli iPhone dominano – New York Times International Weekly – Internazionale

Per quanto riguarda l’elettronica di consumo vale una regola generale: più un apparecchio invecchia, più appaiono i concorrenti e più diminuiscono i prezzi.

Ma l’iPhone ha sfidato la gravità.

Apple ha recentemente introdotto la diciassettesima versione del suo prodotto di punta. Sorprendentemente, mentre la maggior parte dei dispositivi ha perso parte del proprio fascino, Apple ha aumentato la propria quota di vendite di smartphone rispetto ai suoi concorrenti meno costosi.

Negli ultimi cinque anni, l’iPhone ha aumentato la sua quota sul totale degli smartphone venduti in tutto il mondo, espandendo al contempo la sua quota di vendite in quattro delle regioni più grandi: Cina, Giappone, Europa e India.

Negli Stati Uniti, il mercato più grande per gli iPhone, il dispositivo rappresenta ora oltre il 50% degli smartphone venduti, rispetto al 41% nel 2018, riferisce Counterpoint Research. Questa svolta ha aiutato l’azienda a catturare circa un quinto delle vendite globali di smartphone, rispetto al minimo del 13% nel 2019.

Apple ha ampliato il suo impero degli smartphone mentre il settore vacilla. Negli ultimi due anni, le vendite di telefoni Android sono diminuite, ma l’iPhone ha registrato solo modesti cali man mano che conquista nuovi clienti, nonostante sia il dispositivo più costoso del settore.

Apple ha superato la sensibilità ai prezzi creando un’attività che ricorda una concessionaria di automobili. Come un’auto, gli iPhone durano anni e possono essere rivenduti per compensare l’acquisto di un nuovo dispositivo. I fornitori wireless, come i concessionari di automobili, offrono sconti e piani di pagamento mensili che rendono il modello più recente più conveniente. I clienti, come gli acquirenti di automobili fedeli al marchio, sono più propensi ad acquistare un altro iPhone piuttosto che passare al sistema operativo Android di Google.

Anche Apple è stata fortunata. Due dei suoi più grandi rivali, Samsung e Huawei, hanno vacillato. Samsung lo ha fatto nel 2016, quando le batterie del suo smartphone di punta erano in combustione spontanea. Huawei, molto popolare in Cina, ha sofferto nel 2020 dopo che l’amministrazione Trump le ha vietato di acquistare tecnologia americana.

L’iPhone ha evitato il flop con un modello affidabile: Apple aggiorna ogni anno il design e il software dell’iPhone, assemblando 200 milioni di iPhone impeccabili all’anno con precisione militare.

Negli Stati Uniti si prevede che la popolarità dell’iPhone aumenterà nei prossimi anni. Secondo un rapporto di Piper Sandler, una banca di investimenti, quasi il 90% degli adolescenti ne possiede uno.

Molti giovani scelgono un iPhone invece di Android perché il servizio di messaggistica di Apple, iMessage, cambia il colore dei messaggi di testo dal blu predefinito al verde se un utente non iPhone è in un gruppo di messaggistica. Lo stigma associato alla posta verde è così pronunciato che quando è arrivato il momento per il figlio quattordicenne di Dave Stowers di ricevere il suo primo telefono, l’adolescente ha detto che voleva un iPhone o niente.

“È una questione di status”, ha detto Stowers, un veterano dell’esercito americano in pensione che vive a El Paso, in Texas.

Il divario tra i due principali sistemi operativi pende a favore di Apple. Secondo Consumer Intelligence Research Partners, circa il 94% dei clienti iPhone acquisterà probabilmente un altro iPhone, mentre il 91% dei clienti Android acquisterà probabilmente un altro dispositivo Android.

Il passaggio da Android ad Apple ha subito un’accelerazione, poiché sconti, piani di finanziamento e offerte di credito rendono meno fastidiosi i prezzi elevati dell’iPhone.

Apple ora rappresenta il 5% delle vendite in India, il paese degli smartphone in più rapida crescita al mondo, in aumento rispetto all’1% nel 2019. Counterpoint Research prevede che Apple potrebbe raddoppiare la sua quota portandola al 10% entro il prossimo anno.

I nuovi iPhone di Apple sono dotati di processori più veloci, fotocamere più avanzate e involucri in titanio anziché in acciaio inossidabile. Il prezzo dell’iPhone Pro Max è aumentato del 9% arrivando a 1.200 dollari.

Ma gli analisti prevedono che i fedelissimi dell’iPhone ignoreranno i prezzi più alti. L’aumento sarà piccolo per le persone con abbonamenti mensili o per coloro che utilizzano iPhone più vecchi.

