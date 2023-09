Come puoi candidarti?

Se il tuo sogno è vivere in Europa, Questa opportunità potrebbe fare al caso tuo.

Per ironia della sorte, mentre ci sono regioni del mondo in cui la sovrappopolazione ha costretto i paesi a limitare il numero di figli che una famiglia può avere, in altre regioni si sente solo il rumore dell’aria, perché lì non vive nessuno o quasi.

(Unisciti al nostro canale WhatsApp qui e ricevi tutte le informazioni economiche dalla Colombia e dal mondo).

con precisione, In una città della Sardegna, in Italia, chiamata Olwai, Il governo sta lottando per combattere la migrazione della popolazione che la regione deve affrontare oggi. Questo luogo è considerato una delle cinque “Zone Blu del mondo”, dove la longevità è comune, con le persone che vivono tipicamente per oltre 100 anni.

Per questa ragione Lavorando dal progetto Ollolai, Che è iniziata con un’offerta agli Stati Uniti per poi estendersi a tutti i cittadini del mondo.

Ora ci sono più di mille persone che hanno presentato domanda da paesi come Perù, Messico, Sud Africa e India.

(Vedi: Sussidi che i giovani possono richiedere per acquistare alloggi.)

L’idea è questa I cittadini stranieri possono lavorare in modalità “home office”. Trasferisciti in questa città e paga un euro per una casa, che può essere riparata e sistemata per renderla abitabile.

Ma… Come può essere applicato? Ebbene, la prima cosa è che affinché uno straniero possa acquistare la casa, deve esserci un accordo tra il governo italiano e il Paese a cui appartiene il cittadino.

(Vedi: Dettagli della lotteria Colpensiones per residenze nuovissime nel 2024).

Se tale accordo esiste, è possibile inviare un modulo d’ordine Che ottieni dalle autorità del tuo paese. Devi compilare il tuo nome, cognome, paese di origine e CV o profilo sul social network LinkedIn. Inoltre, devi inserire la data in cui prevedi di arrivare in città e devi allegare il testo della proposta scritta in prima persona. Si consiglia di includere le sue caratteristiche, gli interessi e ciò che offre ai residenti della zona.

Tieni presente che il governo italiano seleziona le migliori opzioni, tenendo conto del reddito dei candidati, delle aspettative future e degli interessi professionali e personali.

(Vedi: Nuovo sussidio per il miglioramento dell’edilizia abitativa a Bogotà: ecco come presentare domanda.)

bagaglio