Anche Papa Francesco si è congratulato con Jannik Siner!

Lui gioca 6:38 Jannik Sinner ha fatto la storia vincendo il suo primo titolo del Grande Slam in Australia La quarta testa di serie ha ribaltato il punteggio e ha vinto 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 su Daniil Medvedev nella finale di Melbourne.

Lui Papa Francesco Il pubblico ha ricevuto un rappresentante del Real Tennis Barcelona, ​​che quest'anno celebra il 125° anniversario della sua fondazione come club sportivo, occasione in cui ha colto l'occasione per congratularsi con l'Italia per la vittoria del titolo del torneo. Jannik Sinner agli Australian Open.

Il Papa si congratula con Sinner per il suo risultato in Australia. Agenzia per la protezione ambientale

«Oggi dobbiamo fare i complimenti agli italiani perché ieri hanno vinto in Australia, quindi facciamo i complimenti anche a loro», ha detto il Papa ricevendo i soci dello storico club catalano, parlando del tennis come sport «per la crescita di ogni giocatore.” Persona,” Lo ha riferito il Vaticano.

Secondo Francisco, il tennis rappresenta un “aspetto che fa riflettere” perché non è una “battaglia” tra avversari, ma piuttosto un “dialogo” che include “sforzo” e consente di migliorare. Ha spiegato: “Né nel tennis né nella vita possiamo sempre vincere, ma sarà una battaglia emozionante”.

Francesco ha notato che «sia nel campo del gioco sia in quello dell’esistenza» è possibile a volte «sentirsi soli», altre volte essere «sostenuti» da chi «gioca con noi a questa partita della vita».