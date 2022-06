Serena Williams suggerisce che giocherà a Wimbledon

Serena Williams, la 23 volte vincitrice della major, ha suggerito di tornare al tour al prossimo Wimbledon, Il che significa il suo ritorno in tribunale dopo dodici mesi.

L’americano, sette volte vincitore dell’All England Club, si è infortunato al piede nel primo turno di Wimbledon 2021 e da allora non ha più partecipato. Serena, 40 anni, ha pubblicato una foto su Instagram In cui ha menzionato il campionato di Londra con l’aggiunta “È storia. Ci vediamo lì.”

Inoltre, il giocatore ha anche taggato l’Eastbourne Championship nella foto, indicando che potrebbe giocare lì una settimana prima del suo terzo torneo del Grande Slam della stagione.

Serena Williams suggerisce che interpreterà Wimbledon. AP. foto

La conferma di Serena, sì, non dice se gareggerà in un torneo di singolo, doppio o misto. Per giocare alla lotteria dei singoli, Serena dovrà utilizzare la valutazione protetta, riservata ai giocatori infortunati a lungo termine, oppure avrà bisogno di un invito.

Serena sta cercando un 24esimo major slam alla Margaret Court in Australia, che ha ottenuto il massimo nella storia e ha fallito due volte nel suo tentativo a Wimbledon, quando ha raggiunto la finale nel 2018 e nel 2019, entrambi dopo la sua maternità. L’americano è attualmente 1208 nella classifica WTA.