Antonio Banderas e Tom Holland nel trailer di Uncharted

“Uncharted”, il film basato sul popolare videogiocoQuesto giovedì è stato rilasciato il primo trailer in esso contenuto Lo spagnolo Antonio Banderas, il britannico Tom Holland e l’americano Mark Wahlberg come eroi. Barcellona e la Costa Brava in Catalogna sono alcune delle ambientazioni di questo film, che uscirà il 18 febbraio 2022 e costerà alla Sony Pictures più di 120 milioni di dollari.

Il piano per portare le avventure di ‘Uncharted’, un gioco per PlayStation, sul grande schermo ha fatto il giro di Hollywood negli ultimi dieci anni senza mai essere realizzato. Registi come David O. Russell (‘Silver Linings Playbook’, 2012) o Travis Knight (‘Bumblebee’, 2018), tra molti altri, sono stati legati a questo progetto fino a quando Robin Fleischer è subentrato.

La sceneggiatura del film, scritta da Art Marcum e Matt Holloway, racconta le origini dei cacciatori di taglie Nathan Drake e Victor Sullivan (i protagonisti del gioco) e funge da Videogioco prequel. Il franchise “Uncharted” è stato lanciato nel 2007 ed è diventato rapidamente uno dei marchi PlayStation più redditizi (di proprietà di Sony), vendendo oltre 2,5 milioni di copie in meno di due anni. A questo primo titolo seguirono altre quattro uscite acclamate dall’industria dei videogiochi, divenendo un “capolavoro” dalla stampa specializzata.

Negli ultimi anni, franchise come Assassin’s Creed (2016) di Michael Fassbender o Prince of Persia di Jake Gyllenhaal hanno suscitato un rinnovato interesse nel portare i videogiochi sul grande schermo.