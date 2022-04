Antonio Guterres incontra Vladimir Putin ‘per porre fine alla guerra il prima possibile’

Presidente della Russia, Il presidente russo Vladimir PutinOggi incontrerà al Cremlino il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierreche ha ripetutamente chiesto la cessazione delle ostilità. Il gol del portoghese Porre fine “al più presto” alla guerra in Ucraina.

Guterres, che arriva a Mosca da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdoganche sta guidando i principali sforzi di mediazione per cercare di fermare il conflitto, prima di vedere Putin incontrare il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.

In una dichiarazione sulle consultazioni del Segretario generale nella capitale turca, le Nazioni Unite hanno sottolineato che “l’obiettivo comune è porre fine alla guerra il più rapidamente possibile e creare le condizioni per porre fine alle sofferenze dei civili”.

Guterres la scorsa settimana ha chiesto incontri separati con Putin e il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskydiscutere di “passi urgenti” per porre fine alla guerra russo-ucraina.

Incontro con Zelensky

Da Mosca, il segretario generale dell’Onu si recherà a Kiev, dove domani incontrerà Zelensky, le cui truppe prima erano state costrette ad ammucchiare cadaveri in camion frigo. Crollo dell’obitorio.

La Russia, che il 24 febbraio ha lanciato una “operazione militare speciale” in Ucraina, si oppone al cessate il fuoco.

“Non pensiamo che un cessate il fuoco sia una buona opzione al momento perché l’unico vantaggio che fornirà è che le forze ucraine possono riorganizzarsi e lanciare più provocazioni”, ha detto lunedì il vice ambasciatore russo alle Nazioni Unite. Dmitrij Polyansky.

La scorsa settimana, Guterres ha chiesto una tregua di quattro giorni in coincidenza con la Pasqua ortodossa per l’evacuazione dei civili e la consegna di aiuti umanitari alle città più colpite dalla guerra, ma non ha ricevuto risposta dalla Russia.