Apertura del Congresso Nazionale Democratico dei Lavoratori in Messico

Il Segretario Generale del Sindacato Messicano degli Elettricisti e del Nuovo Sindacato, Martin Esparza, ha aperto l’evento svoltosi nella Sala delle PMI alla presenza di oltre 300 delegati in rappresentanza di 122 organizzazioni provenienti da quasi tutte le parti del paese.

Salutando l’alta rappresentanza del movimento sindacale nazionale, Esparza ha ricordato passaggi del suo sindacato che celebra il suo 109° anniversario e quasi 14 anni da quando l’ex presidente Felipe Calderon (2006-2012) distrusse la sua cooperativa Luz y Fuerza del Centro. Ma hanno resistito più di 16mila lavoratori.

Non hanno potuto sciogliere l’unione, che si è preservata grazie a tutta la solidarietà ricevuta, motivo per cui ha aperto le sue porte e, in eventi come questo Primo Congresso Nazionale, analizza la situazione nel paese e nel mondo e giunge alle conclusioni.

Ha detto che l’idea è quella di discutere ciò che sta accadendo nel mondo e in Messico e di fare una diagnosi e un appello all’azione per portare la voce dei lavoratori nelle regioni affinché conoscano le cause dei problemi e combattano per questo. In modo più organizzato.

Ha avvertito che molte persone credono che i governi cambieranno le condizioni precarie dei lavoratori, ma oggi vediamo che il capitalismo è ancora radicato.

Il saccheggio si approfondisce, si cerca di far fallire le cooperative, ma tutto ciò dimostra che per apportare cambiamenti è essenziale la partecipazione di chi crea ricchezza.

Pertanto, ci ha invitato ad essere d’accordo e a trasformare questa conferenza di oggi e di domani in una piattaforma politica per esprimerci e per sviluppare un piano d’azione che ci porterà al raggiungimento di questi obiettivi.

Da parte sua, il Ministro degli Affari Esteri per le PMI, Humberto Montes de Oca, che ha coordinato la conferenza e ha presieduto la cerimonia, ha nominato le organizzazioni presenti e quelle che hanno aderito con messaggi di saluto, solidarietà e sostegno.

Conclusasi la cerimonia di apertura, Montes de Oca ha dato inizio alla sessione di lavoro con i tre tavoli che avrebbero trattato diversi argomenti di attualità.

Ma ha spiegato che il primo si svolgerà in sessione plenaria nella stessa sala e affronterà lo scenario del lavoro e la piattaforma politica per la domanda della classe operaia.

Una volta terminato, verranno distribuiti altri due libri, uno dei quali tratterà della riforma del lavoro, della situazione sindacale e delle possibilità di rafforzamento e riorganizzazione dei lavoratori, e l’altro tratterà di cooperativismo, economia sociale, solidarietà e organizzazioni.

Domani, sabato, si terrà una sessione pubblica per discutere il piano d’azione nazionale e il programma di lavoro discussi in precedenza, per poi approvarli.

