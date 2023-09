La battaglia per la verità

Sergio Rodriguez Gelfenstein*, collaboratore di Prensa Latina

Qualche mese fa ho riaffermato la mia convinzione che le grandi battaglie del XXI secolo non si combatteranno nei territori dei Paesi da conquistare, ma nella mente umana, il vero “territorio” da conquistare. Forte nell’imporre la sua verità e ragione.

Gli Stati Uniti e l’Europa vengono sconfitti da Cina e Russia in campo economico, finanziario, tecnologico, politico, ideologico e morale, e anche in guerra, poiché ciascuno di loro possiede missili ipersonici che l’Occidente non possiede, il che è cambiato l’equazione relativa all’equilibrio strategico militare.

In questo contesto, gli unici meccanismi rimasti con cui l’Occidente può mantenere il suo dominio globale sono monopolizzare l’emissione di dollari e mantenere quella valuta come essenziale per il commercio globale. Allo stesso modo, va tenuta in considerazione l’egemonia che esercita attraverso il suo controllo quasi assoluto sulla comunicazione culturale e mediatica. È qui che si svolgeranno le principali battaglie del presente e del futuro.

Poiché il processo di de-dollarizzazione dell’economia globale è già iniziato, si sta espandendo ed è diventato irreversibile, sembra che sarà nello spazio culturale e mediatico che si combatterà la “madre di tutte le battaglie”. Pertanto, oggi, la forma e gli strumenti che utilizziamo per informarci hanno un valore fondamentale.

Pertanto, se non teniamo conto della realtà e della profondità di questo combattimento e comprendiamo che dobbiamo affrontarlo in questo modo, il nemico (in questo caso non è corretto parlare di avversario) manterrà il suo dominio, perché noi non sarà pronto ad affrontare questa battaglia decisiva. Pertanto, il compito di costruire la nostra verità e di credere in essa è il primo compito.

Quando le informazioni provenienti dai media nemici vengono riportate in modo acritico, l’intermediario che lo fa diventa un cieco promotore di una “verità” che spesso è falsa e in realtà è falsa e ingannevole.

Ad esempio, nel mio caso personale, l’ultima volta che ho ascoltato e guardato la CNN è stato l’11 aprile 2002, il giorno del colpo di stato contro il presidente Hugo Chavez. In quel momento mi sono reso conto che la CNN stava mentendo completamente e assolutamente palesemente. Non l’ho mai più vista né sentita. Ha fatto lo stesso con altri media che erano al servizio dell’impero o della destra locale. Tuttavia non mi considero una persona ignorante, proprio perché questi media non forniscono informazioni. Al contrario, sono i padri della post-verità e delle “fake news”.

A quelli di voi che dicono che è necessario sapere cosa pensa il nemico, chiedo, oltre a sentirvi amareggiato, triste e frustrato, cosa fate con queste false informazioni, se non trasmetterle ai vostri 500 migliori amici e diventare i loro sostenitori? A volte è necessario ricorrere a mezzi imperiali (lo faccio io stesso), ma solo per rafforzare un’idea che ne smaschera le contraddizioni e/o le deviazioni.

La trasmissione acritica di voci, pettegolezzi, opinioni anonime o di autori di cui non viene mostrato il volto, trasforma in complici coloro che riproducono menzogne ​​create – il più delle volte – nei think tank legati al potere globale.

Da qui l’importanza di non credere alle “informazioni” fornite dal nemico, perché portano ad accettare i fatti falsi che lui costruisce. La situazione cominciò a diventare particolarmente dura quando divennero noti i fatti riguardanti l’operazione militare russa in Ucraina. La menzogna non è più subdola, al contrario, oggi è diventata subdola, volgare, senza scrupoli e malvagia.

Solo negli ultimi giorni si sono accumulate le fake news diffuse dai media imperiali. È strano che alcuni di loro espongano le menzogne ​​trasmesse da altri. Diamo un’occhiata ad alcuni esempi:

1. Kiev ha annunciato “in pompa magna” che il comandante della flotta russa del Mar Nero e il suo staff sono stati uccisi dopo un attacco missilistico e di droni da parte delle forze armate ucraine. La notizia ha “inondato” i media occidentali. Il giorno successivo, l’ammiraglio Viktor Sokolov è apparso in un incontro con il ministro della Difesa russo trasmesso in televisione. Silenzio completo.

2. Nello stesso attacco, l’Ucraina ha riferito di aver gravemente danneggiato la nave d’assalto anfibia russa Minsk, provocando 62 vittime. Il problema è che anche quando Minsk ha subito alcuni guasti, quel giorno era in riparazione nel bacino di carenaggio. Nessuna nave in nessun paese al mondo è piena di marinai e ufficiali quando si trova in questa situazione. Silenzio completo.

3. Alcune settimane fa, con clamore carnevalesco, i media transnazionali hanno riferito che un missile russo aveva colpito un mercato in una città di Donetsk. Come se fosse stata agitata una bacchetta magica, è iniziato un coro di accuse contro la Russia per aver commesso un simile “atto disumano”. Tuttavia, un’indagine del New York Times (apparentemente già preparata durante la campagna elettorale americana) ha avuto il compito di dimostrare che il proiettile era ucraino. Silenzio totale.

4. Un’altra nave russa, la grande nave da sbarco Olenegorsky Gornyak, è stata colpita il 4 agosto da un drone ucraino ed è rimasta “gravemente danneggiata e alla deriva”, secondo un rapporto del servizio stampa delle forze armate ucraine. La nave fu riparata e si riunì alla flotta del Mar Nero il 7 settembre. È difficile supporre che una nave “gravemente danneggiata e alla deriva” possa essere riparata in meno di un mese.

Non perdere tempo a cercare informazioni sulla nave. Troverete l’azione ucraina solo il 4 agosto su Internet. Poi la nave è scomparsa dai media occidentali. La sua foto mentre naviga e attracca nel porto di Sebastopoli, quartier generale della flotta russa del Mar Nero, non può essere vista in nessun media occidentale. Silenzio completo.

5. Il missile che ha colpito una fabbrica di grano in Polonia lo scorso novembre, che si dice fosse di origine russa, era in realtà ucraino, secondo gli esperti polacchi. Allora venne riferito in modo irresponsabile che uno dei paesi della NATO (la Polonia) era stato attaccato dalla Russia e che ciò avrebbe potuto portare alla terza guerra mondiale. Di fronte a questo importante chiarimento presentato qualche giorno fa, la risposta è stata il più completo silenzio.

6. In una questione ampiamente pubblicizzata, i servizi di informazione del regime ucraino annunciano che i missili e i droni russi sono stati completamente abbattuti durante ogni attacco. Ma si è arrivati ​​all’assurdità di denunciare il crollo di un numero di droni maggiore di quelli effettivamente utilizzati. Il colmo è che dicono di non aver causato alcun danno, mentre parlano di morti, feriti ed edifici distrutti. Se qualcuno ha dei dubbi, consiglio che, dopo gli attacchi russi alle infrastrutture belliche, ai centri di comando e alla concentrazione delle truppe in Ucraina, esaminino le mappe degli incendi della NASA che possono essere visualizzate gratuitamente online. Puoi trarre le tue personali conclusioni.

Tuttavia, queste sono solo alcune manifestazioni recenti di come le persone mentono, motivo per cui è necessario imparare a informarsi. “Il nostro vino è amaro, ma è il nostro vino”, ha detto José Martí. Dobbiamo imparare a bere il nostro vino, non importa quanto sia amaro.

Allo stesso modo, abbiamo la necessità di pensare con la nostra testa, di essere convinti da ciò in cui crediamo e, così, di costruire e comunicare la nostra verità. Solo così potremo svolgere un ruolo di leadership in questa battaglia, che sarà dura, difficile e lunga. Ma se siamo armati della nostra verità, la verità della maggioranza, non ci saranno dubbi che andremo avanti.

(A mio fratello e compagno Orlando Bahamondis “Caballito” che ha lasciato questo mondo pochi giorni fa portando con sé la sua nobiltà e gentilezza, ma ci ha lasciato innumerevoli esempi della sua convinzione, passione e spirito combattivo per un mondo migliore. Sempre avanti verso la vittoria !)

rmh/srg

*Laurea triennale in Studi Internazionali e laurea magistrale in Relazioni internazionali e globali. Dottorato in studi politici

(Tratto da firme selezionate)