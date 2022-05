Ariana Grande, Miley Cyrus o Billie Eilish si uniscono per il diritto all’aborto

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2022 – 18:31

New York, 13 maggio (EFE). Ariana Grande, Miley Cyrus, Billie Eilish o Selena Gomez fanno parte dei 160 giovani artisti che venerdì si sono radunati per difendere il diritto all’aborto negli Stati Uniti contro i piani della Corte Suprema. per eliminarlo.

Lo hanno fatto in un annuncio pubblicitario a tutta pagina pubblicato sul New York Times, dove hanno condannato la prevista abrogazione della sentenza del 1973 in Roe v. Wade, che significherebbe la fine delle protezioni contro l’aborto a livello federale e lascerebbe i suoi regolamenti in le mani di ogni stato.

Secondo una bozza trapelata questo mese, la maggioranza dei giudici della Corte Suprema è favorevole alla fine di quel precedente, sebbene al momento non vi sia una decisione definitiva.

“La capacità di pianificare il nostro futuro e controllare i nostri corpi dipende dalla nostra capacità di accedere ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, compreso l’aborto”, afferma il messaggio pubblicato dagli artisti e dagli influencer.

Hanno affermato che la decisione della Corte Suprema ruberebbe quel potere a tutta una nuova generazione, per tutti coloro che si impegnano a non mollare.

Tra i firmatari, per lo più donne, ci sono anche Kendall Jenner, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Demi Lovato, Camila Cabello, Ariana DePopze, Meghan Trainor o Phoebe Bridgers.

L’annuncio fa parte di una campagna promossa dall’organizzazione no profit Planned Parenthood, che gestisce la più grande rete di cliniche per la salute riproduttiva negli Stati Uniti, che ha definito questo sabato una giornata di azione con manifestazioni e azioni atte a sostenere il diritto all’aborto in tutto il paese . EFE

mvs / fjo / pddp

