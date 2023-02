Arlo in Pokémon GO: come trovarlo e come sconfiggerlo (febbraio 2023)

arlo È uno dei capi a partire dal Squadra GO Rockete continua a fare la guerra entro un mese febbraio a partire dal 2023 in Pokémon GO. In questo guida pokemon go ti diciamo Come trovare arlo S Come battere Arlo:

Come trovi il capo del Team GO Rocket Arlo in Pokémon GO?

Arlo può apparire in Pokémon GO tutte le volte che fa parte di alcuni investigazione privata Dal team GO Rocket Come giocare normalmente. Batti Ario (Insieme a scogliera S una sega) sono in genere passaggi necessari da affrontare Giovanni.

Ottenere Bonus per alcune ricerche speciali E Acquistalo in negozio Quanto a Sconfiggi le Reclute del Team GO Rocket per ottenere parti di missili radar . I grugniti possono apparire nei Pokéstop o nei palloncini; Raccogliendo sei ingredienti misteriosi Che hanno abbandonato dopo la loro sconfitta Un missile radar viene aggiunto automaticamente al nostro inventario . Il primo passo è radar missilistico . Si ottiene in diversi modi: ad esQuanto a. I grugniti possono apparire nei Pokéstop o nei palloncini;Che hanno abbandonato dopo la loro sconfitta

Equipaggiamo il missile radar e lo usiamo per cercarlo arlo. Possono apparire nei Pokéstop o nei palloncini.

Ingrandire Abbiamo trovato il leader del Team GO Rocket Arlo usando un missile radar in Pokémon GO

Arlo è un capo difficile da battere. Anche se ottenere buoni contatori è difficile per te, dai un’occhiata a questo trucco.

Come si batte Arlo in Pokémon GO? Contatori migliori

Arlo è un allenatore di Pokémon GO molto duro. Di seguito ti lasciamo tutte le informazioni che descrivono in dettaglio quali Pokémon usi nella tua squadra e quali sono i migliori contatori per loro. Il primo Pokemon è sempre lo stesso, mentre il secondo e il terzo Pokemon sono casuali da più volte possibili.

dal 03/01/2022, Arlo usa questi Pokemon:

Ingrandire Arlo Team dal 02/01/2023 | Immagine tramite MikoGraphicsPE

Come battere il Magnemite di Arlo in Pokémon GO

Magnemite è un Pokémon di tipo Elettro e Acciaio vulnerabile agli attacchi Fuoco, Lotta e Terra.. Pertanto, dobbiamo usare Pokémon di questi tipi con attacchi dello stesso tipo:

Riparazione Insieme a schiaffo di fango (attacco veloce) f Terremoto (attacco caricato).

Eh Insieme a calcinazione (attacco veloce) f incandescenza (attacco caricato).

Caricabatterie Insieme a girandola di fuoco (attacco veloce) f anello di fuoco (attacco caricato).

voi Insieme a fuoco canino (attacco veloce) f soffocamento (attacco caricato).

Molter Insieme a girandola di fuoco (attacco rapido) f incandescenza (attacco caricato).

Come battere il Crobat di Arlo in Pokémon GO

Crobat è un Pokémon Veleno e Volante vulnerabile agli attacchi Elettro, Ghiaccio, Psico e Roccia.. Pertanto, dobbiamo usare Pokémon di questi tipi con attacchi dello stesso tipo:

Jolteon Insieme a Fulmine (attacco veloce) f Fulmine (attacco caricato).

Tiranno Insieme a Antiaereo (attacco veloce) f Roccia affilata (attacco caricato).

Riparazione Insieme a Antiaereo (attacco rapido) f frantumatore di pietre (attacco caricato).

Articuno Insieme a Nebbia gelida (attacco rapido) f raggio di ghiaccio (attacco caricato).

mamusuen Insieme a polvere di neve (attacco rapido) f Valanga (attacco caricato).

Come battere lo Steelix di Arlo in Pokémon GO

Steelix è un Pokémon di tipo Solido e Terra vulnerabile agli attacchi Acqua, Fuoco, Lotta e Terra.. Pertanto, dobbiamo usare Pokémon di questo tipo con attacchi dello stesso tipo:

kyogry Insieme a Cascata (attacco rapido) f pompa idrica (attacco caricato).

Modo Mega Caricabatterie Insieme a girandola di fuoco (attacco veloce) f anello di fuoco (attacco caricato).

voi Insieme a fuoco canino (attacco rapido) f soffocamento (attacco caricato).

mchamp Insieme a contrattacco (attacco veloce) f Presa dinamica (attacco caricato).

Riparazione Insieme a schiaffo di fango (attacco veloce) f Terremoto (attacco caricato).

Come battere Cradly di Arlo in Pokémon GO

Cradily è un Pokemon di tipo Rock and Grass che è vulnerabile agli attacchi di tipo Steel, Bug, Ice e Fighting.. Pertanto, dobbiamo usare Pokémon di questi tipi con attacchi dello stesso tipo:

mega agron Insieme a coda di ferro (attacco veloce) f corpo pesante (attacco caricato).

Mega Pedrelli Insieme a lo scorpione (attacco veloce) f X forbici (attacco caricato).

Articuno Insieme a Nebbia gelida (attacco veloce) f raggio di ghiaccio (attacco caricato).

mchamp Insieme a contrattacco (attacco veloce) f Presa dinamica (attacco caricato).

Hariyama Insieme a contrattacco (attacco rapido) f Presa dinamica (attacco caricato).

Come battere lo Scizor di Arlo in Pokémon GO

Scizor è un Pokémon di tipo Coleottero e Acciaio vulnerabile agli attacchi di tipo Fuoco.. Attacchi di questo tipo causano molti più danni. Grazie al suo doppio tipo Bug/Acciaio. Pertanto, dobbiamo usare Pokémon di questo tipo con attacchi dello stesso tipo:

Eh Insieme a calcinazione (attacco rapido) f incandescenza (attacco caricato).

Caricabatterie Insieme a girandola di fuoco (attacco rapido) f anello di fuoco (attacco caricato).

voi Insieme a fuoco canino (attacco veloce) f soffocamento (attacco caricato).

Molter Insieme a girandola di fuoco (attacco veloce) f incandescenza (attacco caricato).

Heatran Insieme a girandola di fuoco (attacco veloce) f lanciafiamme (attacco caricato).

Come battere il Charizard di Arlo in Pokémon GO

Charizard è un Pokémon di tipo Fuoco e Volante ed è vulnerabile agli attacchi di tipo Acqua, Roccia e Terra.. Gli attacchi di tipo Roccia gli infliggono molti più danni. A causa del doppio tipo fuoco/fuga. Pertanto, dobbiamo usare Pokémon di questo tipo con attacchi dello stesso tipo:

Riparazione Insieme a Antiaereo (attacco veloce) f frantumatore di pietre (attacco caricato).

Tiranno Insieme a Antiaereo (attacco veloce) f Roccia affilata (attacco caricato).

golem Insieme a Lanciatore di pietre (attacco veloce) f Roccia affilata (attacco caricato).

gigalite Insieme a Antiaereo (attacco veloce) f Valanga (attacco caricato).

Terrazzo Insieme a Antiaereo (attacco veloce) f Valanga (attacco caricato).

Come battere l’Armaldo di Arlo in Pokémon GO

Armaldo è un Pokemon di tipo Roccia e Insetto vulnerabile agli attacchi di tipo Acciaio, Acqua e Roccia.. Pertanto, dobbiamo usare Pokémon di questo tipo con attacchi dello stesso tipo:

mega agron Insieme a coda di ferro (attacco veloce) f corpo pesante (attacco caricato).

Mega visiterà Insieme a presa del proiettile (attacco veloce) f Testa di Ferro (attacco caricato).

kyogry Insieme a Cascata (attacco rapido) f pompa idrica (attacco caricato).

Riparazione Insieme a Antiaereo (attacco veloce) f frantumatore di pietre (attacco caricato).

Mega Aerodattilo Insieme a Lanciatore di pietre (attacco veloce) f Valanga (attacco caricato).

nella nostra zona guida pokemon go Ti aiutiamo con tutti i tipi di aspetti del gioco, incl Come richiedere nuovi pokéstop Quanto a Come ottenere tutti i badge.

Fonti: Pokémon GO, Twitter / MikoGraphicsPE