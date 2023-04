Hanno trovato un pianeta abitabile a 31 anni luce dalla Terra

In Germania, un gruppo di scienziati fa una scoperta “vitale per la scienza”, trovando un pianeta apparentemente abitabile.



In Germaniamembro di un gruppo di ricercatori Istituto Max Planck per l’astronomia (MPIA)Scopri un pianeta al di fuori del sistema solare blocco simile Al pianeta Terra, che dista 15,6 giorni dalla stella “nana rossa”. Lupo 1069. Mentre determinano, quella distanza è all’interno della loro orbita “zona abitabile”. E a causa della sua vicinanza alla suddetta stella, hanno deciso di dare il nome alla nuova scoperta Lupo 1069 b. “Può fornire condizioni abitabili a lungo termine su una vasta area al suo fianco”, hanno detto gli specialisti, descrivendo questo fatto come “trascendente” A Scienze.

Quando abbiamo analizzato i dati della stella Wolf 1069, abbiamo scoperto Segnale chiaro di bassa ampiezza di quello che sembra essere un pianeta, circa la massa della Terra. Orbita a una distanza simile a un quindicesimo della distanza tra la Terra e il sole, rispetto a Wolf 1069″, ha annunciato. Diana KosakowskiMembro del team nella rivista Astronomia e astrofisicala pubblicazione in cui compaiono i risultati della scoperta.

esopianeta. jpg Vista dell’esopianeta Wolf 1069b. Cosa significa essere abitabili? Certo, perché il pianeta sia “abitabile” è necessario più che acqua liquida Per creare le condizioni necessarie. Proprio come sulla Terra, l’atmosfera che provoca un naturale effetto serra Può aumentare la temperatura media sopra il 250 gradi Kelvin Registrato a Wolf 1069 b. questo valore Semplice pianeta roccioso. Gli astronomi hanno calcolato la temperatura media in un’atmosfera simile a quella terrestre Può arrivare fino a 286 K, quindi l’acqua rimane liquida su una vasta area sul lato del pianeta rivolto verso le stelle. Sulla base di simulazioni al computer utilizzando complessi modelli climatici, il team ha concluso che in aggiunta, tale atmosfera Proteggerebbe dalle radiazioni elettromagnetiche Particelle ad alta energia e particelle originate dallo spazio interstellare o dalla stella centrale. READ “Con l'apertura dello spazio INCAA a Rocca c'è un grande spettacolo di cinema”, confermano

Stelle nane rosse in particolare Sono famosi per la loro attività, provocando intensi venti stellari e intense radiazioni ultraviolette. Possono farlo proprio come il sole ha influenzato Marte Erosione dell’atmosfera del pianetalasciando la sua superficie sterile. A differenza della stella Proxima Centauri, ad esempio, con i suoi due pianeti confermati, Wolf 1069 Sembra innocuo.