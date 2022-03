Come sarà lo spazio della memoria in Campo de Mayo | Lo stato di avanzamento del progetto e il terreno sono già stati trasferiti

Lo spazio di memoria e promozione dei diritti umani che opererà in Campo de Mayo ha già un territorio e una forma. I docenti ei ricercatori universitari che hanno partecipato all’esposizione dello spazio hanno fornito dettagli sia sull’iter, sulla proposta architettonica che sui contenuti, la cui costruzione inizierà una volta completata la procedura di gara, che inizierà nelle prossime settimane. Marcelo Castillo, capo dell’Archivio della Memoria Nazionale (ANM), che, insieme alla Direzione Nazionale dei Siti della Memoria, è una delle aree dei diritti umani del Segretariato nazionale per i diritti umani più impegnate nel progetto.

A parlare del progetto di costruire uno spazio della memoria in Campo de Mayo, dove sono stati operati più di cinque centri segreti durante l’ultima dittatura ecclesiastica civile militare, è stato il primo grande fan talk svoltosi nella giornata conclusiva del progetto “Synergy” per l’Assessorato alle Politiche Pubbliche per la Memoria, la Verità e la Giustizia”. L’iniziativa ha presentato, coordinata da ANM, Esma Memory Site Museum e Direzione Siti, una serie di incontri formativi tra agosto e novembre per i lavoratori dei siti, degli spazi e degli archivi della memoria di Paese.

Castillo, che ha gestito la mostra, ha spiegato, nella sua introduzione, che l’esperienza di costruire uno spazio della memoria in Campo de Mayo è iniziata a metà degli anni ’90 e che “si è interrotta per vari motivi e variazioni”. “Dal decreto di (Mauricio) Macri che voleva trasformare Campo de Mayo in uno spazio ricreativo, diverse organizzazioni per i diritti umani e comitati per sopravvissuti e parenti presero il potere e proposero a Horacio (Pietragella Corti), che all’epoca era un funzionario che ha lavorato all’epoca ad Abuelas de Plaza, ha detto Di Maio con Lorena Batistiol Colayago, direttrice dei Siti della memoria del Segretariato oggi”. Dopo aver assunto la guida del Segretariato per i diritti umani, il progetto ha acquisito una forza ancora maggiore. Nel marzo 2020 il presidente Alberto Fernandez ha annunciato l’iniziativa e nel dicembre dello scorso anno ha abrogato il decreto Macri.

“È passato molto tempo e nel mezzo sono morti molti colleghi. Questa volta deve essere, siamo a tempo ridotto”, ha affermato il presidente dell’Anm. Si stima che almeno cinquemila persone siano passate da Campo de Mayo e solo poche siano sopravvissute.

Passi intrapresi

Sono già stati compiuti progressi sufficienti. E’ stata invece completata l’assegnazione di due appezzamenti di terreno per il presidio militare, che ha una superficie di oltre cinquemila ettari, per la costruzione dello spazio della memoria. Castillo ha osservato nella discussione: “Abbiamo fatto cose meravigliose e la terra è nostra ora”: lo spazio opererà su una proprietà lunga 350 metri e larga cinquanta e si estende da un lato di Campo de Mayo, sulla Route 202 e dall’altro lotto ceduto che fungeva da base per El Campito, il principale centro segreto della regione. Castillo ha detto che il team di antropologia forense argentina inizierà gli scavi per determinare se ci sono state sepolture segrete dal tempo del terrorismo di stato “entro quest’anno”. Lo stato ha anche ceduto la proprietà dei tre aerei utilizzati nei voli della morte decollati da Campo de Mayo con i detenuti scomparsi gettati in acqua da loro.

Castillo, che mirava a coinvolgere le università pubbliche nel progetto, ha affermato che uno degli obiettivi quando ha ripreso il progetto per costruire uno spazio della memoria a Campo de Mayo era quello di “preservare lo spirito del processo originale”. In coordinamento con l’Istituto di Architettura e Urbanistica dell’Università Nazionale di San Martin (UNSaM), la partecipazione del Laboratorio di Sperimentazione Tecnologica dell’UNSaM, il workshop dell’Università Nazionale del Rosario e la cattedra del workshop a77, Universidad Nacional de Buenos Aires , sono stati in grado di farlo. Tre insegnanti e leader in questi spazi di formazione hanno fornito dettagli in un discorso venerdì: Gustavo Diguez, Roberto Posnelli e Maria Rodrigues Morey.

Al seminario hanno partecipato oltre un centinaio tra educatori e studenti, il processo di produzione e selezione culminato nel progetto finale. Tra agosto e novembre 2021, gli studenti hanno ricevuto seminari di formazione da organizzazioni per i diritti umani, comitati di parenti e sopravvissuti di Campo de Mayo e investigatori del Segretariato per i diritti umani. Dei 20 progetti presentati, ne hanno scelti quattro che sono stati uniti questa estate. Il risultato finale è un edificio in cemento, immerso nella vegetazione del luogo, con un cortile asciutto centrale circolare e stanze di vetro convergenti e quelle delle case delle vittime, e informazioni sugli oppressori che hanno lavorato nell’oppressione illegale e nella lotta degli esseri viventi per preservare la memoria di ciò che è accaduto lì.

Il contenuto dello spazio nascerà dal progetto interdisciplinare di indagine documentaria, ricerca e produzione di contenuti su Campo de Mayo, che guida l’area di ricerca storica di ANM in collaborazione con l’Unità speciale per l’indagine sui crimini contro l’umanità impegnata a l’economia catalitica e la Direzione nazionale degli affari giuridici in materia di diritti umani.

L’idea è di contestualizzare il processo di Campo de Mayo e di spiegare il ruolo che ha svolto nella repressione di stato nel corso del XX secolo, in particolare durante l’ultima dittatura. Durante l’intervento, il capo del dipartimento di ricerca dell’ANM, Rodrigo Gonzalez Tizon, ha confermato che il lavoro di ricerca, che sarà pubblicato al pubblico sotto forma di periodici, è stato sviluppato. Il primo verrà pubblicato questo mese e altri cinque verranno aggiunti tra aprile e dicembre. Una relazione finale è prevista entro dicembre 2023.