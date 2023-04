Elias Rodriguez di TelevisaUnivision: Andremo al NAB per cercare soluzioni come IA, Cam to Cloud, automazione e tutto ciò che rende efficienti le strutture

La delegazione di TelevisaUnivision sarà presente a NAB Show 2023, e come caratterizza la direzione tecnica dell’azienda, la ricerca di nuove tecnologie efficienti e all’avanguardia sarà il fulcro di questa edizione della manifestazione.

Elias Rodriguez, General Manager of Technology and Operations di TelevisaUnivision, ha dichiarato di essere sicuro che dopo la pandemia questa versione sarà la più popolare e ha parlato delle attrezzature e dei sistemi che vogliono trovare, comprese le tecnologie di intelligenza artificiale, la fotocamera al cloud, e soluzioni di distribuzione cloud. – Sistemi di produzione, illuminazione a LED e sound design tra molti altri strumenti.

“Le tecnologie, le attrezzature, i sistemi e tutto ciò che ci differenzia in flussi di lavoro più efficienti per la creazione dei nostri contenuti, sai, la quantità di produzione di notizie, sport, intrattenimento e fiction è cresciuta”.

produzione di notizie

“Nell’area news, siamo sempre alla ricerca di tecnologie che ci permettano di catturare e trasmettere contenuti per la prima volta, soluzioni come Cam to Cloud, cloud editing, strumenti che ci permettano di creare contenuti multipiattaforma e social network, come così come soluzioni con applicazioni di intelligenza artificiale, AR, VR, ecc. fino ad allora.”

Produzione sportiva







Per quanto riguarda il campo dello sport, l’amministratore delegato ha confermato che si concentreranno su tecnologie per rendere la produzione remota (REMI) più avanzata “produzione cloud, applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale. Allo stesso modo, cercheremo soluzioni con intelligenza artificiale principalmente per la catalogazione; nuove soluzioni grafiche; telecamere Ultra Motion (simili a quello che era un fantasma) per apprezzare ogni minimo dettaglio di una palla o di un giocatore.

Produzione di intrattenimento







“Per l’intrattenimento, siamo sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare i contenuti visivi e multipiattaforma, le applicazioni di produzione remota e gli schermi LED con una migliore risoluzione e una migliore frequenza per le nuove produzioni che richiedono monitoraggio o XR (Xtender Realtà), Processori video di risoluzione che funzionano pixel per pixel, offrendo una risoluzione migliore”, ha spiegato Rodriguez.

Produzione teatrale



Infine, per il pilastro di TelevisaUnivision: l’area Drama, Il CEO ha assicurato che sarebbero stati alla ricerca di qualcosa di nuovo anche nell’assunzione

consegna.

“ovvero, telecamere con ottica cinematografica, processori di ingestione di più telecamere, soluzioni di post-produzione cloud, correzione del colore e sistemi di sound design”. Soluzioni per librerie musicali nel cloud, intelligenza artificiale per la scoperta di foto e video, apprendimento automatico Per copiare, CC (Chiudi la didascalia), sottotitolaggio e sottotitolazione, nuove soluzioni per effetti visivi, sistemi di controllo qualità per archivi, transcodificatori per delivery multipiattaforma, software di packaging (IMF, OP1A, .mov, ecc.).



Inoltre, ha aggiunto che nell’illuminazione cercheranno anche riflettori LED (Soft Light e Fresnel) con un’ampia gamma di colori e forza.

L’avanguardia e la qualità distintive di Televisa Univisión







Il dipartimento di tecnologia e operazioni di TelevisaUnivisión è ampiamente conosciuto in tutto il mondo per la sua innovazione, capacità operativa, stato dell’arte e qualità, che raggiunge grazie alla costante analisi delle nuove tecnologie, e in luoghi come il NAB Show, analizza la tecnologia che li tiene al centro dell’attenzione . mondo dei contenuti.