Muoviti nello spazio sportivo urbano! | notizie | Città di Buenos Aires

9-11 ottobre, vieni a goderti la nuova versione di Festival della Città Emergente, che si reinventa ogni anno con proposte originali e innovative. Quindi, per gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta, vi aspettiamo all’Urban Sports Space -Stati Uniti tra Balcarce e Defensa- per muovere il vostro corpo e divertirvi con gli amici o con la vostra famiglia.

sport urbani Ti troverai di fronte al Berlina Bunker, importante spazio culturale nel quartiere della Città Vecchia che collega il bar con uno spazio culturale e una pista da sci.

Tra le proposte ci sarà una minramp per Skate e Rollers e un jumpbox per BMX, e 12 rider che faranno demo e clinic per i tre sport, con riferimenti alle classifiche di Juano Wallace e Barbie Skate.

Inoltre, ci sarà una line-up di dj urbani come Wake, Zurita e 12dorf che faranno la distribuzione di massa. Ci sarà invece un intervento in graffiti sulla facciata dell’edificio da parte di artisti urbani, e un campione di Vallow Caroli nello spazio della galleria. Il tutto con un’imperdibile proposta gastronomica: Entra la mucca. Vieni a provare il Berlina Bunker al #moodemergente!

9/10

17 a 23 ore – BERLINA BANKER STRIKE 360. ESPERIENZA

10/10

17 a 23 ore – BERLINA BANKER STRIKE 360. ESPERIENZA

11/10

17 a 23 ore – BERLINA BANKER STRIKE 360. ESPERIENZA

Tutte le attività sono gratuite e non richiedono biglietto.

