Il Pianeta Nove non ha più nessun posto dove nascondersi

Sembra che la ricerca del Pianeta Nove sia giunta al termine. O almeno questo è quanto suggerisce il famoso astronomo Michael Brown del California Institute of Technology in un nuovo studio appena apparso sul server arXiv Sarà presto pubblicato sull'Astronomical Journal. Con questo lavoro, infatti, Brown e il suo team sono riusciti a restringere il più possibile l'area di ricerca dell'inafferrabile Pianeta Nove, un ipotetico mondo ghiacciato parecchie volte più grande della Terra che gli astronomi cercano di localizzare da anni, inutilmente. . Fuori dall'orbita di Plutone.

Ricerca di un grande pianeta nelle zone esterne del sistema solare, chiamato anche ” articolo sul pianeta pubblicato anche in “Rivista astronomica”, Questo mondo ipotetico era, con oltre il 90% di probabilità, la migliore spiegazione del comportamento di un gruppo di oggetti al di fuori dell'orbita di Nettuno.

Escludi siti

Michael Brown è meglio conosciuto per aver scoperto quasi due dozzine di oggetti extra-nettuniani, inclusi i pianeti nani Eris e Makemake nel 2005, che, per inciso, furono “responsabili” della perdita dello status di pianeta di Plutone solo un anno dopo. Ora, ancora una volta, in collaborazione con Batygin e con l'aiuto di Matthew Holman, Brown è riuscito a restringere significativamente la gamma delle possibili posizioni del Pianeta Nove. Come ha spiegato l'astronomo “L'universo oggi”“Stiamo ancora cercando di coprire sistematicamente tutte le regioni del cielo dove ci aspettiamo che si trovi il Pianeta Nove. L'utilizzo dei dati Pan-STARRS ci ha permesso di coprire la regione più grande fino ad oggi.”

Pan-STARRS, il Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, è uno strumento finanziato dall'aeronautica americana e gestito dall'Università delle Hawaii, presso le cui strutture si trova, in grado di osservare e monitorare continuamente una vasta area di ​il cielo.

Alla fine dello studio, grazie a queste capacità, Brown e il suo team sono riusciti ad eliminare fino al 78% delle possibili posizioni sul pianeta calcolate negli studi precedenti. Hanno inoltre stimato che sia distante da noi circa 500 unità astronomiche (un'unità astronomica equivale alla distanza tra la Terra e il Sole, 150 milioni di chilometri), e che la sua massa sia 6,6 volte quella della Terra.

“Anche se mi sarebbe piaciuto dire che il risultato più importante sarebbe stato trovare il Pianeta Nove, non l'abbiamo fatto”, dice Brown. Tuttavia, abbiamo ridotto significativamente lo spazio di ricerca. Ora abbiamo studiato ed escluso quasi l’80% delle regioni in cui pensavamo potesse trovarsi il Pianeta Nove.

Secondo il ricercatore, la risposta definitiva la avremo quando il nuovo Osservatorio Vera C. Rubin, attualmente in costruzione in Cile, diventerà operativo “entro un anno o due”.

Sebbene tutti gli sforzi per localizzare il Pianeta Nove siano stati finora vani, Brown resta convinto della sua esistenza. “Ci sono molti segnali dell’esistenza del Pianeta Nove”, dice, “Sarebbe molto difficile comprendere il sistema solare senza il Pianeta Nove”.