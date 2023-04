Armored Core 6, il nuovo gioco di From Software, farà il suo debutto con un nuovo trailer la prossima settimana, secondo un insider.

Tutto ciò che fa FromSoftware è nelle notizie e il suo prossimo grande progetto, Armored Core 6, potrebbe essere a pochi giorni da una rivelazione completa, perché nell’ultimo mese ci sono stati 3 indizi che lo indicano. L’ultimo indizio arriva da a9vg (e successivi Resettatore), in cui un informatore di una celebrità cinese ha pubblicato immagini di quella che sembra essere una pubblicità per a Annuncio previsto per il 28 aprile.

È secondo il cancello WCCFTECHdalla stessa guida che ha colpito la modalità New Game Plus, precedentemente rivelata a Dio della guerra Ragnarok E, come accennato in precedenza, è la terza allusione moderna a riferirsi alle rivelazioni.

La prima era un’apparizione Nucleo corazzato 6 nel record della classifica sudcoreanaIl secondo è il leak tecnico ufficiale del gioco, così come la sua scheda nell’Xbox Store che, per inciso, includeva ulteriori dettagli sul gioco.

Cos’è il nucleo corazzato?

saga Nucleo corazzato Risale alla fine degli anni ’90 Consiste in Serie di giochi d’azione, in cui il giocatore personalizza e controlla il mecha in combattimento. Tuttavia, pur essendo opera di FromSoftware, nei mesi scorsi Hidetaka Miyazaki, presidente dell’azienda giapponese, ha messo in chiaro che Nucleo corazzato 6 Non sarebbe solo fantascienza.

FromSoftware è stato rilevato Nucleo corazzato 6: il Rubicon spara Durante i Game Awards 2022, con uno straordinario trailer cinematografico senza di essa Giocare Non esiste una data di rilascio specifica. Il gioco debutterà nel 2023 su PC e console di ottava e nona generazione.