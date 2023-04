Forse Kingdom Tears ha rivelato il grande mistero del deserto di Jerodo

Tutto questo ha origine nei nuovi spot giapponesi.

Un nuovo personaggio simile a Zelda apparirà in Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il titolo che provoca a rumore incommensurabile Tra i fan della saga, perché dopo l’ultimo trailer abbiamo potuto vedere quanto fosse responsabile un gran numero di utenti Controlla tutti i dettagli Per la minima indicazione rivela nuovi dettagli su di lui. Senza andare oltre, e vedendo solo le cime di alcune montagne, alcuni sono persino riusciti a rivelare la posizione di Zelda alla fine del trailer.

Ora, anche se va detto che anche i fan avrebbero immaginato che Ganondorf potesse condividere i suoi obiettivi con Thanos in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a seguito di uno degli artwork del villain, la verità è che Il più grande mistero di Gerudo È lui che circonda i cambiamenti del deserto visti nel trailer.

Ci sono molte ipotesi sui cambiamenti in Zelda Tears of the Kingdom.

Sotto la stessa premessa, va detto che sono stati mostrati spot pubblicitari di Nintendo Japan Altre foto delle viste nel trailerpoiché in uno di questi luoghi possiamo vedere che nel luogo in cui abbiamo precedentemente trovato sette statue di guerrieri Gerudo Ora c’è solo contro Con una spada in mezzo a quelli. Puoi dare un’occhiata qui sotto:

Questo è il motivo per cui i fan vedono qui due possibilità, vale a dire che queste statue rimanenti potrebbero essere affondate nella sabbia. Una chiave per sbloccare il presunto tempio In quest’area del gioco o avremmo potuto viaggiare nel passato quando c’erano solo quattro eroine. Tutto questo anche considerando che ce n’era un’ottava che abbiamo visto in Breath of the Wild che scompariva per essere ritrovata tra le montagne innevate che circondano il Gerudo Desert, quindi è possibile che ciò che ha portato questa statua in questo luogo possa aver causato le altre. Lui si è spostato.

Comunque, lasceremo i dubbi quando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verrà lanciato il 12 maggio su Nintendo Switch.