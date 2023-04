Per utilizzare la funzione Watch Party di HBO Max per lo streaming con gli amici

Quando sei lontano dai tuoi amici o dalla tua famiglia, È importante trovare nuovi modi per entrare in contatto con le persone che ami.E la funzione HBO Max Watch Party è un’ottima scelta per godersi film e TV insieme, anche se sei fisicamente lontano.

Quindi, se non sei a conoscenza della funzione Watch Party di HBO Max, in pratica ti consente di guardare i contenuti HBO Max in sincronia con i tuoi amici o familiari in luoghi diversi attraverso una chat room virtuale. Ciò significa che puoi guardare un film o un programma TV o qualsiasi altro contenuto HBO Max contemporaneamente ai tuoi amici, chattando con loro in tempo reale tramite l’app.

Inoltre, la funzione Watch Party ti consente anche di controllare la riproduzione del contenuto, il che significa che se hai bisogno di mettere in pausa o far avanzare rapidamente una scena, Puoi fare in modo che tutti i partecipanti alla chat room vedano la stessa cosa contemporaneamente.

Questo è senza dubbio Rende l’esperienza più coinvolgente E consente a tutti di godersi il film o il programma televisivo insieme, indipendentemente da dove si trovino fisicamente.

Con tutto quanto sopra detto, si scopre che la funzione Watch Party di HBO Max è piuttosto semplice: Viene trattato come un’estensione del browser (supporta Chrome, Firefox e Microsoft Edge) che ti consente di condividere i progressi della trasmissione con amici o familiari che hanno effettuato l’accesso contemporaneamente a te.

Come utilizzare la funzione Watch Party su HBO Max

Indipendentemente dal browser che stai utilizzando, Dovrai andare alla pagina HBO Watch Party Sia in Negozio online ChromeIn Sito Web delle estensioni di Firefox Anche Sito dei componenti aggiuntivi di Microsoft Edge per scaricarlo.

Ad esempio, nel caso di Chrome, devi solo premere il pulsante blu che dice Oltre al cromopoi chi lo dice Aggiungi un’estensione E questo è tutto, questo è tutto Infine, fai clic sul pezzo del puzzle mostrato nell’angolo in alto a destra dello schermo Quindi fare clic sul pin che appare sul lato destro dell’estensione.

Ora per utilizzare l’estensione in questo modo, devi solo inserire qualsiasi film o serie su HBO Max come al solito e Quindi tocca l’icona dell’estensione per creare un Watch Party (Si chiama Watch Party in spagnolo).

Dopo averlo fatto, condividi l’URL con le persone che desideri invitare e sarà tutto. Ma ricordalo Queste persone dovranno anche installare l’estensione e accedere a HBO Maxquindi potranno seguire il collegamento inviato loro per partecipare.

A proposito L’estensione è gratuita e non c’è limite al numero di persone Potrebbero essere in una baldoria da un orologio, quindi l’unica cosa per cui dovrai pagare è HBO Max.