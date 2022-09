Questa bellezza sta davanti a Xiaomi per meno di 150 euro

Non tutto è Xiaomi, questo realme è un buon acquisto a meno di 150 euro. Ha molto da dire.

Grazie a un’offerta Amazon, puoi prendere questo cellulare da lui veramente Ad un prezzo molto interessante. Il realme Narzo 50A Prime Resistere ai suoi concorrenti meno di 150 euro nella sua versione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Naturalmente, con Amazon puoi goderti una spedizione veloce e completamente gratuita.

non tutto Xiaomi S SAMSUNGrealme fa un ottimo lavoro e sa offrire buone funzionalità a un prezzo non troppo alto. Se vuoi guardare oltre i marchi sempre consigliati, il Narzo 50A Prime è un buon acquisto.

Questo regno ha molto da dire

Il nostro protagonista Pannello IPS da 6,6 pollici, Full HD+ Dove potrai goderti i tuoi contenuti preferiti. Il suo corpo piatto ricorda l’iPhone e gli conferisce un bel design. Inoltre, ha un retro lucido in vari colori.

Il tuo cervello è un guaritore straordinario, e Unisuk T610ma Ha abbastanza energia che non troverai problemi nella tua giornata. Tutto si muoverà come dovrebbe. Come abbiamo indicato, accompagnano 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Sul bellissimo retro di questo realme, ci sono 3 fotocamere che fanno un buon lavoro: ha un sensore principale per 50 megapixelun fotocamera in bianco e nero 2 megapixel e un sensore per la modalità ritratto sempre con 2 megapixel. Nel piccolo notch sul davanti, una fotocamera da 16 megapixel.

Esci di casa senza preoccupazioni Batteria da 5000 mAh Chi vive all’interno di questo regno abbastanza per un telefono cellulare che non richiede molto. Avrai energia tutto il giorno. Non dimenticare gli additivi che contiene Narzo 50A, come Radio FM e il Lettore di impronte digitali sul lato.

Il mercato è pieno di opzioni interessanti, devi solo trovarle. Se desideri un telefono cellulare equilibrato ed economico diverso da aziende come Xiaomi, Questo Narzo 50A Prime è un buon acquisto. Come diciamo sempre, non pensarci troppo, le offerte sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato.

