Arrestati due turisti per l’attentato al Ponte Vecchio (Italia)

I Carabinieri hanno arrestato due turisti tedeschi presunti responsabili Attacco del Corridoio Vasariano, Si attraversa il Ponte Vecchio, una delle principali attrazioni turistiche del centro storico Firenze, Italia), Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Come riportato radiocomando, La mattina del 23 agosto i fiorentini scoprirono che alcuni vandali avevano dipinto dei graffiti sui pilastri che sorreggevano il portico. Per questo motivo è stata subito avviata un’indagine che ha portato all’arresto di due giovani tedeschi che alloggiavano con altri compagni in un appartamento preso in affitto in piazza della Signoria.

I sospettati che sono rimasti in silenzio durante il loro arresto rischiano pene detentive Da 6 mesi a 3 anni.

Il ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano lo ha definito “un atto di vandalismo gravissimo perché colpisce uno dei luoghi simbolo”.

