Arturo Vidal è di nuovo saccheggiato in Italia

Secondo i resoconti dei media italiani questa domenica, la casa del centrocampista dell’Inter, il Cile Arturo Vidal, vicino al Lago di Como, è stata attaccata da ladri che hanno saccheggiato $ .000 400.000.

La rapina è avvenuta la notte del 7 novembre, mentre si giocava il derby di Milano tra Inter e Milan, ma la notizia è arrivata questa domenica in Italia, dove è da notare che i ladri hanno rubato un’auto Mercedes, gioielli e orologi.

Il 34enne centrocampista cileno ha giocato 23 minuti in quel derby milanese, terminando con un pareggio per 1-1. Secondo i lavori di ristrutturazione, tra le 20:45 e le 21:00, l’ora in cui è iniziato il Derby, quando è stato stabilito che nessuno era in casa, i ladri hanno fatto irruzione nella casa di Vidal.

La villa, affittata in passato dall’ex giocatore brasiliano Adriano Light, è stata poi registrata dall’Inter come già attaccata dai ladri nel 2008.

Vidal è interessato alle auto di lusso, che mostra regolarmente sui suoi social network. I ladri hanno rubato un’auto Mercedes del valore di .000 400.000.

Durante la sua permanenza alla Juventus, Vidal è stato vittima di una rapina a casa sua nel 2014.