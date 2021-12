Arturo Vidal sorprende i suoi acquirenti di lusso in Italia e i suoi seguaci in Cile

Arturo Vital si è concesso molto lusso durante il suo periodo all’Inter in Italia, e lo condivide spesso sul suo profilo Instagram per i suoi follower in Cile.

19 dicembre 2021 12:37

Arturo Vidal ha sorpreso i fan in Cile con il suo profilo Instagram, in cui ha rivelato la sua acquisizione di fantasia come parte di un altro mimo durante il soggiorno in Italia.

Secondo Choi Calcio, specializzato nel calcio italiano, il centrocampista cileno è uno dei cretini più pagati del Nerosura con un patrimonio netto di 6,5 milioni di euro.

In questo scenario, è naturale che l’ex giocatore del Barcellona usi la sua fortuna per pagare il suo testamento e mostrarlo sui vari siti di social media di sua proprietà.

Di fronte a questa situazione, ha preso il volante della vettura del team Ferrari e ha deciso di pubblicare la foto che ne è uscita, contento di aver potuto utilizzarla per le strade di Milano.

Il re Spera che Simon Insaki ottenga una grande parte dello staff tecnico per aggiungere minuti alla prossima convocazione della nazionale cilena dopo aver ottenuto il suo permesso.

Arturo Vidal è considerato una parte dell’Inter, anche se le voci di trasferimenti di mercato hanno iniziato a metterlo in posti come la Premier League sotto Antonio Conte a Tottenham.