Assassin’s Creed Valhalla avrà giorni di gioco gratuiti il ​​24 febbraio

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo di questa storia basata sui nostri assassini preferiti. Questa volta ci troviamo nell’era vichinga con Odino e Ragnarok. re L’account Twitter ufficiale del gioco Si è preso la responsabilità di darci un po’ carta stradale Quali dettagli cosa accadrà I prossimi giorni sono febbraio e marzo.

Con tutti che aspettano presto il meraviglioso arrivo Alba del RagnarokCi hanno anche annunciato che avremo il nuovo Aggiornamento del gioco il giorno successivo, 22 febbraio E una piccola sorpresa arriva con quattro giorni di gioco libero. Non c’è dubbio che questo Valhalla sia il fiore all’occhiello di Ubisoft, Sono riuscito a raccogliere un miliardo di dollari.

Assassin’s Creed Valhalla riceverà giorni di gioco gratuiti

Dalla sua uscita nel 2020, Assassin’s Creed Valhalla ha guadagnato un gran numero di giocatori con aggiornamenti e nuovi contenuti. Inoltre, il movimento di persone che si immergono in questa storia dei Vichinghi è in aumento. qualcosa lo indica Ubisoft fa le cose per bene.

Oltre agli aggiornamenti e ai contenuti, Possiamo godere di questa consegna assolutamente gratuita dal 24 al 28 febbraio. Un intero weekend per assaporarlo in caso di dubbi sull’acquisto o meno. Come puoi vedere nel tweet ufficiale, non si riferisce a nessuna generazione in particolare, quindi supponiamo che potrai goderti questi giorni di gioco gratuiti per tutte le piattaforme e generazioni.