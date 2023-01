Atletico Madrid: Felipe termina la sua partenza e rivitalizza il suo arrivo

Il centrale difensivo è in uscita dall’Atleti, che attiverà l’arrivo di un nuovo giocatore in chiusura di mercato

Filippo montero Affronta gli ultimi dettagli della sua partenza dall’Atletico Madrid. Il difensore termina il suo contratto con il club dei materassi il prossimo 30 giugno e tutto sembra indicare che abbia, finalmente, deciso di lasciare il club per la Premier League. Secondo quanto sa GOAL, Felipe sta finalizzando la sua partenza e questa circostanza potrebbe portare all’arrivo di un nuovo giocatore nel club dei materassi.. Secondo la stampa inglese, il posto migliore per assumere i servizi di un difensore centrale sarebbe Foresta di Nottingham, che cerca urgentemente un difensore centrale. Felipe aveva altre offerte sul tavolo, dopo che la sua partenza per il Wolverhampton non si è concretizzata, perché amato da Julen Lopetegui. Anche le proposte per il calcio tedesco e turco non si sono concretizzate. Tutto indica che Felipe finirà nei boschi con Renan Lodi, che era già stato abbandonato dall’Atletico Madrid la scorsa estate, con un’opzione di acquisto sul tavolo. Felipe ha rinnovato la concessione contrattuale la scorsa estate, e ora può lasciare qualche soldo “in contanti”, oltre al risparmio sullo stipendio fino a giugno.

L’addio di Felipe attiverà un altro arrivo di firme

Se Felipe se ne andrà, l’Atleti sposterà il mercato in due possibili direzioni. O velocizzerà l’arrivo del centrocampista turco Çağlar Soyoncu (Leicester City), con il quale ha già un accordo verbale per il prossimo luglio quando sarà svincolato, oppure punterà sul terzino destro in prestito fino al 30 giugno, così può far riposare Nahuel Molina, che finora ha giocato ogni minuto della stagione e non ha un sostituto naturale in squadra.

Chiusura del mercato

Le fonti biancorosse dicono a GOAL che la chiusura del mercato sarà intensa. E i movimenti dipendono dalla partenza di Felipe, che termina nelle ultime ore. E quando l’Atlético inizierà per la prima volta, attiverà l’ingaggio di un nuovo giocatore. O un nuovo difensore centrale o un terzino destro prestato. Al momento L’Atleti continua a lavorare in inverno prestato Joao Felix, trasferito Matheus Kuna, firmato un contratto con Memphis. La partenza di Felipe, se completata, porterebbe a un altro arrivo.