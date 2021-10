Axie Infinity sta sviluppando uno scambio decentralizzato

Axie Infinity, una delle società di videogiochi Blockchain più popolari, sta collegando il mercato dei videogiochi con il mercato delle criptovalute, sviluppando uno scambio decentralizzato.

Il nuovo exchange, annunciato nel podcast “The Scoop”, faciliterà la commercializzazione dei token utilizzati nell’ecosistema dei videogiochi. Axie Infinity utilizza i token SLP e AXS come valuta di scambio all’interno del videogioco.

Axie Infinity, sviluppato da Sky Maven, consente agli utenti di acquistare, vendere e allevare oggetti virtuali chiamati “Axies”. Il costo medio per un gioco di Axies varia da $ 80 a $ 350 ciascuno.

Il progetto sostenuto da ConsenSys è diventato il Santo Graal del mercato delle criptovalute nelle Filippine e in vari paesi dell’America Latina. Dove le persone giocano per guadagnare SLP e AXS per integrare il proprio reddito.

Il videogioco Axie Infinity ha visto aumentare il numero di utenti da 38.000 ad aprile a quasi 1,7 milioni di utenti attivi ad agosto.

SLP, uno dei token Axie Infinity, è scambiato a $ 0,071 al momento della stesura. Fonte: CoinMarketCap

Uno scambio decentralizzato motiverebbe i suoi utenti a continuare a giocare. Dal momento che eliminerà alcune delle difficoltà che i giocatori devono compilare i propri gettoni al di fuori della piattaforma. Lo scambio decentralizzato sarà basato su Ronin, una catena laterale collegata a Ethereum progettata specificamente per Axie Infinity.

“Le persone vogliono ottenere e utilizzare i propri token dallo stesso luogo senza dover costantemente colmare il divario”, ha detto a The Block Jeff Zerlin, co-fondatore di Axie Infinity.

La crescente popolarità dei videogiochi Blockchain

Dopo Axie Infinity è diventato un nuovo modo di generare reddito. Sono emersi dozzine di giochi Blockchain che cercano di replicare il loro successo. Gli esempi più comuni sono Plant vs. Non morti, Illuvium, CryptoCars, Chain Guardians, MyNeighborAlice, tra gli altri.

Un altro motivo della notevole crescita di Axie Infinity è l’attrattività del modello di videogiochi P2E (play to gain), che secondo molti analisti sarà il settore che ne determinerà la direzione nel 2021.

Il segmento dei giochi P2E nell’ecosistema Blockchain ha guadagnato slancio negli ultimi mesi poiché i suoi utenti stanno iniziando a scoprire i vantaggi del gioco e le ricompense per farlo. A differenza del modello di videogiochi tradizionale, è gratuito, che offre acquisti in-game ma lascia agli utenti poca visibilità dopo mesi di tempo investito.

Le dimensioni del mercato dei videogiochi blockchain sono cresciute del 9,100% durante il 2021. Fonte: TheBlockCrypto

Non tutti i progetti di videogiochi P2E sono affidabili

Tuttavia, l’emergere di questo tipo di videogioco P2E ha avuto molte polemiche. Il che ha portato a un’ondata di investimenti rischiosi in spettacoli che non hanno nemmeno consegnato un prodotto finito.

L’esempio più famoso di queste ultime settimane è Battle Fish, a causa di una truffa effettuata sui suoi utenti per circa 250mila dollari.

Battle Fish è stato introdotto come un videogioco Blockchain basato su squali virtuali. Prima del suo completamento, i suoi sviluppatori e le sue pagine ufficiali sono scomparse con circa 900 BNB. Il gruppo Telegram e l’account Twitter ufficiale sono completamente spariti. Inoltre, tutte le informazioni sulla rete sul progetto sono scomparse, il che indica che il progetto era in realtà una truffa.

