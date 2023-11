Wintermute accusa NEAR di aver annullato l’accordo di salvataggio della stablecoin da 11 milioni di dollari

La Fondazione NEAR e Aurora avrebbero fallito nell’offerta di convertire 11 milioni di dollari in stablecoin USN, ha affermato Evgeny Gaevoy, fondatore e CEO di Wintermute.

In un post su Twitter datato 7 novembre, Gaevoy ha affermato che NEAR si era rifiutata di adempiere al proprio obbligo di facilitare la vendita di 11,2 milioni di dollari della sua stablecoin USN alle partecipazioni di FTX.

3. Riepilogo Ripeto, vedo molto chiaramente questa situazione come segue: – Il Fronte Nazionale si è impegnato a sostenere l’USN e gli ha stanziato dei fondi

– Aurora ha accettato lo scambio in agosto (e si è ritirata solo la scorsa settimana)

– NF ha deciso che aveva la capacità di trattenere 11 milioni di dollari invece di… – Ironia speranzosa (@EvgenyGaevoy) 7 novembre 2023

Gaevoy ha detto che Wintermute stava lavorando con FTX per liquidare i suoi beni ai creditori, inclusa la vendita di 11,2 milioni di dollari in USN.

Gaevoy ha affermato che Wintermute ha eseguito l’accordo, che offriva 11 milioni di dollari ai creditori di FTX, a condizione che potesse riscattare USN per USDT su base uno a uno.

Quando Wintermute ha presentato la sua domanda commerciale, NEAR avrebbe “rifiutato di adempiere ai propri obblighi”. Gaevoy ha affermato che dopo due mesi e mezzo Wintermute non aveva ricevuto alcun USDT.

Gaevoy ha detto che Wintermute ha ricevuto un’offerta finale del 20% degli 11 milioni di dollari. Gaevoy ha dichiarato che Wintermute perseguirà “tutte le vie legali” contro NEAR e Aurora, l’organizzazione responsabile di consentire il trasferimento di asset dalla rete Ethereum al protocollo NEAR.

Questa è una storia in via di sviluppo e ulteriori dettagli verranno aggiunti non appena saranno disponibili.

