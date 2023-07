Il Brasile è il paese latinoamericano in cui la maggior parte delle persone investe gran parte del proprio reddito in criptovaluta

Bitget esegue la scansione del profilo dell’utente Il 32% dei brasiliani spende fino al 15% del proprio reddito investendo in criptovalute. Il numero è superiore al numero specificato in paesi come Argentina e Messico, dove il 12% e il 10% della popolazione investe fino al 15% del proprio reddito nelle risorse digitali, rispettivamente.

Il sondaggio è stato condotto tra il 3 e il 5 giugno sulla base di un sondaggio inviato agli utenti Bitget in Brasile, Argentina e Messico. Al sondaggio hanno partecipato 683 utenti in Brasile, 630 in Argentina e 470 in Messico.

L’analisi lo ha rilevato Il 46% dei brasiliani che investono in criptovalute ha più di 45 anni, l’81% sono uomini. La maggior parte degli investitori (41%) ha iniziato da tempo il proprio viaggio nel mondo delle criptovalute meno di un anno.

La mappatura mostra anche questo Il 44% degli investitori in Brasile non ha nessun altro tipo di investimento tradizionale e il 53% considera brillante il futuro della criptovaluta. E sostituiranno le valute fisiche.

social networks

Il 45% dei brasiliani che investono in criptovalute preferisce YouTube (45%) come social network, seguito da Twitter con il 20%. Alla domanda sulla principale fonte di informazioni sulla criptovaluta, Il 72% preferisce i siti di notizie e il 18% sceglie i contenuti forniti dai moderatori.

Per Caio Nascimento, Bitget Marketing Director per l’America Latina, la base in rapida crescita per gli appassionati di criptovalute e gli investitori in Brasile Ciò è dovuto alla storia positiva di inclusione finanziaria del paeseche porta ad altri modi di investire.

“Il Brasile ha una cultura degli investimenti più coesa rispetto ad altri paesi della regione, nonché un’economia più stabile. Altri paesi affrontano a Lo scenario economico più negativo al momento, come l’Argentinamentre gli altri amano Il Messico ha ancora un tasso bancario bassoDa qui la differenza di numerisi riferisce a.Tuttavia, abbiamo assistito a un aumento dell’interesse per gli investimenti in criptovalute su tutta la linea. L’America Latina nel suo insieme è una regione strategica per l’industria delle criptovalute con un enorme potenziale“, Lui dice.

Commentando lo studio, Vladimir Gorbunov, fondatore di Choise.com, ha affermato che nel mezzo della più importante rivoluzione finanziaria degli ultimi 100 anni, le criptovalute sono emerse come una nuova forma di valore, trasformando il denaro in un’entità digitale, senza confini e decentralizzato.

Secondo Gorbunov, a differenza delle risorse finanziarie tradizionali, le criptovalute non sono regolate da un’autorità centrale o da una banca, ma da protocolli proprietari per tutti i partecipanti.

“Oltre a generare profitti, il mercato delle criptovalute sta rimodellando le transazioni monetarie, dai trasferimenti internazionali a servizi complessi come prestiti o depositi, eliminando gli intermediari e tagliando i costi. C’è di più: la crescente tendenza alla tokenizzazione sta rivoluzionando la proprietà degli asset, permettendo alle persone di farlo Possedere parti di oggetti di alto valore come opere d’arte o immobiliuno sviluppo che potrebbe generare industrie completamente nuove‘, indica.

