SOPREMA amplia la gamma di prodotti impermeabilizzanti per piscine

Anche quest’anno Soprema sarà presente all’evento Piscinas & Wellness Barcelona, ​​che si svolgerà presso la Fira Barcelona, ​​sulla Gran Vía, dal 27 al 30 novembre. Per la prima volta il marchio, che avrà sede nel Padiglione 40 – Pad. 2, presenterà nello stesso padiglione le sue due linee di produzione per l’isolamento e i rivestimenti delle piscine: Supermapol e Jecolpolproponendosi così come una risorsa completa per la progettazione e l’impermeabilizzazione delle piscine.

Supermapol

SopremaPool è una gamma di teli in PVC armato, appositamente studiati per l’impermeabilizzazione e il rivestimento delle piscine. È un prodotto a fissaggio rapido con un’ampia gamma di colori, disegni e texture. È ideale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.

Le piscine SopremaPool, visibili all’evento, si dividono in:

SopremaPool 3D: lastre rinforzate di spessore 1,8 mm che imitano il tatto e l’estetica dei materiali naturali. Disponibile in 14 modelli e disegni. Con certificazione scivolosa di Classe C.

SopremaPool Feel: le membrane monofilamento da 1,5 mm con comfort offrono un’esperienza sensoriale unica. Con certificazione scivolosa di Classe C.

SopremaPool Design: molteplici design di pannelli rinforzati di spessore 1,5 mm, incluso l’inconfondibile modello esclusivo Bally.

SopremaPool Premium: 10 fogli rinforzati con monofilamento soft-touch con rivestimento aggiuntivo sul lato superiore per una maggiore resistenza al cloro, ai microrganismi e ai raggi UV

SopremaPool One: 10 teli rinforzati con monofilamento morbido al tatto.

SopremaPool Grip: Fogli rinforzati con texture antiscivolo, particolarmente adatti per alcune zone della piscina come scale o zone poco profonde. Con certificazione scivolosa di Classe C.

Tutte le pellicole rinforzate SopremaPool sono costituite da 4 strati con un esclusivo rivestimento integrato in ciascuno, ottenendo così una maggiore durata e resistenza a: scolorimento, cloro, macchie e microrganismi.

Jecolpole

GecolPool offre soluzioni di impermeabilizzazione e rivestimento di piscine con sistemi composti da malte impermeabilizzanti, malte adesive, vernici e giunti adatti a tutti i tipi di acqua e finiture.

I sistemi GECOLPOOL si dividono principalmente in:

Costruzione: Adatto per piscine in muratura, supporto in cemento o supporto in malta resistente. Disponibile per acqua clorata o salata e con finitura ceramica o acrilica.

Fibra: appositamente progettato per piscine in poliestere e fibra. Tra i componenti del sistema c’è GECOL Elastic-PU, un adesivo poliuretanico bicomponente.

EPS: Sistemi per la costruzione e il risanamento di piscine utilizzando blocchi termici in EPS ed EPS in grafite. Questo tipo di piscina si caratterizza per l’elevata resistenza, durevolezza, leggerezza e facilità di installazione.

Applicazione di realtà virtuale

SopremaPool introdurrà una nuova applicazione di realtà virtuale: SopremaPool AR.

È uno strumento di realtà aumentata che ti permette di personalizzare la tua piscina e visualizzare la sua finitura finale nell’ambiente in cui verrà costruita o riabilitata. Con pochi semplici passaggi di personalizzazione potrai vedere la finitura in campo e sapere nel dettaglio quanto materiale è necessario per la posa.

www.soprema.es/es