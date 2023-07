Banco Santander, BBVA e CaixaBank uniscono le forze per combattere le frodi finanziarie

Le tre entità finanziarie concordano di cooperare nella condivisione di informazioni che facilitano la lotta contro le frodi.

Una volta sviluppata la fase iniziale del progetto, verranno valutati gli input di banche e altre società per ampliarlo.

Madrid/Barcellona, ​​​​21 luglio 2023.

Banco Santander, BBVA e CaixaBank si sono uniti per affrontare una delle più grandi sfide del settore bancario: la frode finanziaria. Le tre entità spagnole stanno lavorando a strumenti per lo scambio di informazioni e dati rilevanti che aiutino a prevenire i reati finanziari.

Sotto il nome di FrauDfense, è stata costituita la società che riunirà le iniziative antifrode dei tre enti, sottoposta alle diverse autorità di vigilanza e regolatori competenti.

Nella prima fase, la Coalizione affronterà la creazione di uno strumento di scambio di informazioni che consenta la condivisione di “modus operandi” fraudolenti e misure di risposta soddisfacenti nei loro confronti. Manterrai sempre la sicurezza e la privacy delle informazioni condivise.

Un obiettivo comune

Il progetto copre la lotta a varie pratiche fraudolente, che possono essere molto diverse e complesse, come la frode di accettazione, in cui le informazioni dei clienti vengono compromesse impersonandole per prodotti a contratto, e le frodi nei pagamenti digitali o con carta.

Questa ambiziosa collaborazione, che inizierà in Spagna, sarà aperta all’inclusione di società e altri enti, sia finanziari che di altri settori, interessati a condividere informazioni contro le frodi, al fine di offrire una maggiore protezione a clienti, enti e società in generale.

Carlo Requina Sarà l’amministratore delegato di FrauDfense. Il Consiglio di Amministrazione è composto da rappresentanti di ciascun ente: Carlos Soule PascualChief Information Security Officer (CISO) di Banco Santander Spagna, W Daniele BarriosoChief Transformation Officer del Gruppo Banco Santander; Natalia OrtegaPresidente globale per la prevenzione dei crimini finanziari, W Sergio FedelgoGlobal Head of Corporate Security, in rappresentanza di BBVA, W Sofia CarpacciDirettore della gestione delle frodi Lorenzo cattivoCISO di CaixaBank. Natalia Ortega, di BBVA, è la prima donna presidente di FrauDfense, carica che verrà rinnovata ogni due anni tra i membri delle tre entità che compongono il progetto.