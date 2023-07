Le borse asiatiche sono sotto pressione dopo il crollo di Wall Street

Bloomberg – Le azioni asiatiche sono scese venerdì dopo che le azioni statunitensi e i titoli del Tesoro sono scesi Dopo risultati tecnici deludenti e nuovi segnali di resilienza del mercato del lavoro che potrebbero supportare un altro rialzo dei tassi quest’anno.

I benchmark sono stati inferiori all’apertura in Giappone e Corea del Sud e piatti in Australia, mentre i futures su azioni a Hong Kong hanno indicato perdite modeste. I futures Nasdaq 100 sono scesi all’inizio del commercio asiatico, Dopo che giovedì l’indice tecnologico ha registrato il suo più grande calo in quasi cinque mesi.

I cali delle azioni statunitensi arrestano il forte rally di quest’anno, Ciò ha fatto salire l’S&P 500 del 18% e il Nasdaq 100 del 41%, in un contesto economico traballante durante l’aggressiva campagna di inasprimento della Fed.

Lo yen è salito dopo che l’inflazione giapponese ha superato leggermente le stime a giugno. Gli ultimi dati metteranno alla prova la Banca del Giappone nella riunione della prossima settimana, poiché il governatore Kazuo Ueda continua a chiedere continui stimoli monetari.

Il dollaro ei Treasuries sono stati poco cambiati nelle prime ore di trading in Asia. Un calo inaspettato delle richieste di sussidio di disoccupazione iniziale ha portato i trader a scontare la prospettiva di un aumento dei tassi di un quarto di punto dopo la riunione della Federal Reserve della prossima settimana, aumentando il dollaro e i rendimenti del Tesoro a 10 anni giovedì.

I rendimenti dei titoli di stato australiani sono aumentati su tutta la linea nei primi scambi.

Il Bloomberg Commodity Index dovrebbe registrare il suo terzo aumento settimanale, dopo che i prezzi del grano sono rimbalzati dopo l’escalation delle tensioni nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. Anche i futures sul gas naturale in Europa e negli Stati Uniti dovrebbero guadagnare circa il 10% questa settimana, a causa della soffocante domanda di combustibili per il riscaldamento dell’aria condizionata. Il petrolio sta per registrare il suo quarto guadagno settimanale, mentre l’oro si è ritirato dai livelli più alti in due mesi sulla scia della recente forza del dollaro.

“Solo nelle ultime 24 ore, si è parlato di un inasprimento del conflitto in Ucraina, di un altro rallentamento in Cina e di importanti perdite immobiliari delle principali banche statunitensi”, ha scritto in una nota Lewis Grant, portfolio manager di Federated Hermes. “Ciascuna di queste minacce, insieme alla miriade di incognite, ha il potere di fermare qualsiasi pozza di emozione morta nelle sue tracce.”

In Cina, gli investitori continueranno a cercare segnali di ulteriori misure di sostegno da parte del governo.

“Altre misure di stimolo potrebbero seguire la riunione del Politburo (28-30 luglio), ma la portata e le aree target non sono ancora confermate”, hanno scritto in una nota gli strateghi di Morgan Stanley, tra cui Laura Wang.

Tuttavia, poiché una considerazione più prudente ed equilibrata delle scelte politiche può portare a decisioni e azioni più protratte, “vediamo una maggiore pressione al ribasso sugli utili societari nelle prossime stagioni degli utili trimestrali”, osservano.

