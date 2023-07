Tre ruote non si perdono mai

Proprio per il suo design a tre ruote, la Morgan Super 3 lo è Un’auto dedicata agli appassionati più eccentrici e anticonformisti. Ma si dà il caso che questi appassionati, almeno nel Regno Unito, non facciano solo brevi viaggi con lei.

Infatti, con la sua filosofia a metà strada tra auto e moto, il ‘tre ruote’ del costruttore britannico è solitamente molto apprezzato. Una macchina che supporta lunghi viaggiDove ogni chilometro può contenere un’esperienza unica.

Ho ispirato questo spirito Una partnership tra Morgan e il marchio di moda per motociclisti Malle of London Per realizzare una nuova versione speciale di questo curioso modello, denominata “Malle Rally Special”.

Avventure lungo la strada

The Malle of London riassume la sua filosofia in una frase: “preparati a perderti”. Questa frase, che è più una cantilena che uno slogan, è uno dei dettagli che impreziosisce la carrozzeria della Morgan Super 3 Malle Rally Special. su uno dei Tre colori tra cui scegliere (rosso, nero, giallo) C’è anche un vinile decorativo vuoto che riproduce una mappa topografica.

Morgan

Nello stesso colore a contrasto, ci vengono presentati altri dettagli come il tubo di scarico, i roll bar, il cono anteriore e Una serie di numeri che terminano la proposizione “razza”. da questa alternativa.

Questa estremità include un’ampia attrezzatura Offre alcuni componenti aggiuntivi ed estensioni più interessanti come standard Da Super 3 come vano portaoggetti chiuso a chiave, sistema di navigazione firmato Beeline, fari a LED, sedili riscaldati, illuminazione sotto i piedi, portabicchieri o porte USB per ricaricare smartphone.

Morgan

Ma soprattutto, la cosa migliore del Super 3 Malle Rally Special è ciò che viene dopo averlo acquistato. e questo è , Nella consegna sono inclusi due set completi di abbigliamento “biker” Malle Che comprende giacche, ginocchiere, polpacci e due borse laterali da mettere ai lati dell’auto.

E come se non bastasse, i fortunati che possono permettersi di spendere £ 54.995 (63.579 euro al cambio) In questo pezzo unico lo avranno anche loro Un invito a partecipare con Super 3 ad una delle prossime sfilate motociclistiche Quale denaro londinese organizzerà quest’anno: il “Great Male Rally” nel Regno Unito, il “Great Male Mountain Rally” in tutta Europa o il futuro “Great Male Rally in the Arctic”.

