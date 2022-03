Batman: Zoe Kravitz nell’universo di Spider-Man | Mary Jane | Film DC | meraviglia | nnda nnlt | Fama

Zoe Kravitz Straordinariamente recitato nel film “Batman‘, che è stato rilasciato solo per pochi giorni, e non per questo perché il suo grande talento recitativo si adatta perfettamente alla donna gatto che interpretava e questo non era affatto adatto a lei, considerando che un personaggio poliedrico di certo non poteva prevederlo.

Anche se ora sta vincendo grazie al suo ultimo film CapitaleIn passato ha cercato di realizzare i suoi grandi sogni quando faceva parte del mondo del cinema uomo Ragnoanche se sembra che fossero solo aspettative perché non è un lavoro che molti di lei ricordano.

Ecco perché ricorderemo l’occasione a cui ha partecipato la figlia dell’attore e musicista Lenny Kravitztenta la fortuna con il personaggio Marvel, il concorso della casa di produzione in cui ha ricevuto infinite recensioni positive per il suo buon lavoro.

Zöe Kravitz ha riportato in vita Catwoman in The Batman (Foto: Warner Bros.)

Chi ha interpretato Zoe Kravitz nel mondo di Spider-Man?

L’attrice Zoe Kravitz, 33 anni, è co-protagonista nel film d’animazione “Spider-Man: A New World”, prestando la sua voce al classico personaggio di Mary Jane, la compagna di Peter Parker.

Il film è stato un notevole successo al botteghino e molte recensioni positive e negative, ma per Kravitz avrebbe significato il lusso di essere coinvolto sia nelle produzioni Marvel che DC nonostante il fatto che le due società siano concorrenti diretti.

Zoe Kravitz ha prestato la sua voce al personaggio di Mary Jane in “Spider-Man: A New World” (Immagine: Sony)

Parteciperai di nuovo alla Saga di Spider-Man?

Perché il gruppo era positivoSpider-Man: un nuovo mondoÈ stato confermato che ci saranno altri due film per lo stesso film, il primo dei quali è previsto in uscita nel 2023.

Al momento, non è noto se Zoë Kravitz presterà nuovamente la sua voce al personaggio che ha interpretato, ma potrebbe non essere dopo la sua partecipazione a “The Batman”.

Infine, potrebbero esserci delle speculazioni, ma tutto dipenderà dalla produzione del nastro.

Batman avrà un seguito?

Finora, Warner Bros. Il secondo film di “Dark Knight” non è stato confermato, ma a quanto pare alla fine della prima puntata, in Scena dei titoli di coda e clip bonus dei titoli di codala strada è pronta per continuare la storia di Batman.

Infatti, alla premiere britannica del film, ha parlato il regista Matt Reeves indipendente Sui suoi piani futuri, e sebbene sia rimasto modesto riguardo all’accoglienza del film, ha ammesso che è difficile non vederlo come l’inizio di un universo cinematografico, soprattutto data la pletora di spin-off già approvati. hbo max.

“Non fai il numero uno come se ci fosse il numero due. Devi fare il numero uno come se stessi combattendo per le recinzioni e deve essere una storia che resiste e vive da sola. Ma credo davvero in quello che abbiamo fatto e sarò entusiasta di raccontare altre storie… Stiamo già raccontando altre storie nello spazio di streaming, facendo cose su HBO Max, facendo The Penguin Show con Colin (Farrel) , il che sarebbe fantastico e stiamo lavorando anche su altre cose, ma stiamo iniziando a parlare di un altro film.‘, ha condiviso. Maggiori dettagli qui.