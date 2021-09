Battlefield Mobile può essere visto sul Play Store e presto sul tuo telefono

Battlefield mobile arriverà presto

All’inizio dell’anno, durante il mese di aprile per l’esattezza, abbiamo appreso che EA stava introducendo nuove puntate della sua popolare serie. campo di battaglia. Tra questi, oltre a quelli obbligatori per computer e console, ci sarà uno specifico per dispositivi mobili E abbiamo pensato che fosse una grande idea. Perché se Call of Duty Mobile è stato un tale successo, perché non può replicare anche quello che è considerato uno dei migliori franchise di guerre.

Ebbene, da quell’annuncio fino ad ora non si sapeva molto, ma ora c’è la notizia che il suo lancio è molto vicino. Almeno l’inizio del periodo di prova per rispettare successivamente la scadenza per Lancio globale alla fine del 2021.

Qual è questa notizia o prova che ci mette in guardia sul lancio di Battlefield per smartphone? Ebbene, il gioco è già stato visto nel catalogo del Google Play Store. Dal 18 agosto è nel negozio, anche se non è stato ancora rilevato e il download è chiaramente inattivo.

Si attende quindi ora solo l’inizio dei primi test, che, secondo le informazioni disponibili, inizieranno in Indonesia e nelle Filippine. Se tutto va bene, i piani di EA sono di espandere i territori in cui sarà disponibile.

Un titolo progettato da zero per i dispositivi mobili

Senza molte informazioni su come sarebbe, a parte quello che mostrano gli screenshot pubblicati sul Play Store con le descrizioni, cos’è questo Non è alcun tipo di adattamento al precedente Battlefield Disponibile per console e PC.

Questa volta è Un gioco creato da zero per dispositivi mobiliI controlli dovrebbero quindi essere modificati nel miglior modo possibile per operare su touch screen.

Quindi quello che puoi aspettarti è qualcosa di simile a ciò che offre Call of Duty Mobile con le differenze logiche essendo un’altra saga che ha scelto alcuni elementi diversi durante il gioco. Ma se ti piace giocare a CoD su dispositivo mobile, fai lo stesso anche con Battlefield.

Allo stesso modo, dovrebbe supportare l’uso dei gamepad, quindi è meglio collegare i giochi Xbox o PlayStation. Inoltre, in dispositivi come l’iPad di Apple, è più apprezzato. E senza dimenticare che esistono dispositivi che consentono di collegare una tastiera e un mouse per un’esperienza da PC. Che in questo tipo di gioco offre vantaggi competitivi avendo maggiore precisione nei movimenti e nei tiri, oltre che velocità.

Come fai a sapere quando Battlefield Mobile arriverà ufficialmente?

Al momento, non esiste alcun tipo di avviso o notifica che è possibile configurare per essere a conoscenza del lancio ufficiale. Sì, puoi controllare periodicamente il titolo del gioco nel Play Store e Attendi che EA attivi il sistema di notifica Detto questo, dopo la pre-registrazione, riceverai una notifica sulla tua e-mail quando potrai scaricare quello che potrebbe essere il tuo prossimo fantastico FPS mobile.