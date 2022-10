Non installare mai questo tipo di VPN, altrimenti i tuoi dati potrebbero essere rubati

Su Internet puoi trovare molte VPN gratuite. A volte viene promossa come un’applicazione che mantiene la tua privacy su Internet, ma in realtà farà il contrario e metterà a rischio i tuoi dati. Questo accade sia sui computer che sui dispositivi mobili.

La prima cosa da evitare è VPN gratuite . Questo è il più problematico di tutti. Questi programmi potrebbero essere stati creati solo per rubare informazioni, mettendo in pericolo la privacy degli utenti. Dopotutto, i nostri dati sono di grande valore sulla rete e possono essere ottenuti attraverso questi mezzi.

Dovresti sapere che non tutte le VPN disponibili sono uguali. Puoi trovare molti file pericolo per la sicurezza o malfunzionamento. Per questo motivo è fondamentale scegliere bene cosa si vuole installare ed evitare così problemi. Tieni a mente questi consigli che daremo.

Sebbene in genere trovi le VPN come software da installare sul tuo computer o telefono cellulare, ci sono anche molte opzioni disponibili. Estensioni del browser Come Chrome o Firefox. Questo potrebbe sembrare utile, dal momento che lo aggiungi e vai senza dover installare un programma. Ma questo ha i suoi rischi.

Il problema principale è che questa estensione VPN crittograferà solo la connessione che passa attraverso il browser. Se utilizzi un altro programma, come Skype ad esempio, le informazioni andranno direttamente alla rete senza passare attraverso quella VPN. Funziona anche più lentamente e causa più problemi.

Software scaricato da siti non ufficiali

Un altro tipo di VPN che dovresti evitare di installare è quello che trovi su di essa siti non ufficiali. Ad esempio, le pagine di terze parti che vedrai su Internet non sono davvero garanzie. Possono essere app false, create solo per rubare informazioni e dati senza che la vittima se ne accorga.

Idealmente, scarica sempre la VPN dalle fonti ufficiali. Puoi andare allo store ufficiale per questo software o utilizzare anche i negozi di garanzia, come Microsoft Store o Google Play. In questo modo eviterai di aggiungere programmi che potrebbero essere stati modificati in modo dannoso.

Quelli che hanno poche opzioni

D’altra parte, se stai cercando le migliori prestazioni possibili, evita le VPN che hanno poche opzioni. Per esempio Non ha molti server Tra questi puoi scegliere con quale connessione vuoi connetterti e ottenere così la migliore connessione possibile. Evita anche quelli che non hanno molti paesi a cui puoi connetterti.

Più opzioni VPN, meglio sarai in grado di navigare correttamente e senza interruzioni. Evita problemi con il browser quando utilizzi una VPN Puoi anche ottenerlo se usi una garanzia.

In breve, come puoi vedere, ci sono alcuni tipi di VPN che dovresti evitare di utilizzare. È essenziale utilizzare solo software affidabile, che sia sicuro e non comprometta la sicurezza e la privacy in qualsiasi momento.