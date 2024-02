BBVA lancia le carte di credito VISA virtuali per uso immediato

BBVA ha lanciato una nuova funzione, con la tecnologia di Metodi di pagamento PrismaCiò consente ai nuovi clienti di registrare immediatamente le carte di credito Visa. In questo modo potranno accedere al numero della carta, alla data di scadenza e ai dati del codice di sicurezza dal proprio telefono cellulare nell'app BBVA o nell'online banking e beneficiare di beneficiimplementare Acquisti online 24 ore su 24Collegalo a MODO o al portafoglio virtuale di tua scelta e inizia a usarlo.

“In BBVA innoviamo e crediamo che i nostri clienti debbano avere il controllo dei loro prodotti. Ecco perché, con questa nuova funzionalità, vogliamo che possano utilizzare le loro carte di credito e beneficiare di tutti i vantaggi di BBVA adesso e in modo sicuro, veloce e semplice”. Juan Kindt, Responsabile dello sviluppo aziendale presso BBVA in Argentina.

Questo nuovo servizio è ideale per i clienti BBVA che spesso dimenticano la carta di debito a casa. È veloce, sicuro e non richiede procedure preventive perché si esegue tramite la scansione dell'impronta digitale.

Per questa parte, Mariano Uvetta, Direttore Commerciale di Prisma Medios de Pago, “Siamo orgogliosi di accompagnare i nostri clienti, fornendo loro le ultime innovazioni tecnologiche e rendendo più semplice la vita quotidiana degli utenti.” In questo lancio, oltre ad accompagnare BBVA in servizi come la personalizzazione e l'elaborazione delle carte, abbiamo sviluppato un nuovo sistema “la funzione che ti consente di utilizzare questo nuovo strumento, Alta Online”,Questo prodotto ha lo scopo di fornire agli utenti la possibilità di accedere immediatamente ai dati della propria carta.Permettendo loro di effettuare acquisti immediatamente al termine del ciclo di registrazione senza dover attendere di ricevere la carta fisica.

Come ottenere la carta virtuale?

La persona deve Accedi al sito web del BBVA Dopo aver inserito il DNI, il sistema esegue una valutazione del credito e fornisce immediatamente una valutazione e un'offerta per il prodotto. Completa i tuoi dati personali e lavorativi Il sistema richiederà la verifica dell'identità utilizzando la biometria Completa l'indirizzo di consegna fisica della carta Accetta il contratto digitale Crea un nome utente e una password digitale

I clienti che hanno già una carta di credito Visa emessa da BBVA possono accedere alla propria carta virtuale, che contiene gli stessi dati della carta plastica, quindi le informazioni sono a portata di mano sul proprio cellulare.

Come accedere ai dati?

Nel Sezione CarteCerca una carta di credito Visa Seleziona “Lo farò” e scegli l'opzione “Vedi i dettagli della mia carta”. Inserisci il codice di sicurezza che invierai tramite SMS Copia i dettagli della carta

Questa nuova funzione si aggiunge alla funzione “On-Off” che permette di attivare o disattivare le carte tramite Banca online E il Applicazione BBVA. Inoltre, recentemente, i clienti possono anche ricevere notifiche su ogni consumo effettuato utilizzando le carte di credito e debito VISA BBVA, consentendo loro di avere un maggiore controllo sui consumi e aumentando la sicurezza delle operazioni dei clienti con le loro carte.