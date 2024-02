Qual è il supermercato preferito negli Stati Uniti? – Telemundo 52

Trader Joe's ha perso il primo posto come catena di supermercati preferita in America.

Questo è secondo lo studio annuale di Indice di soddisfazione del cliente americano Sulla spedizione al dettaglio e al consumo. Nonostante abbia ottenuto lo stesso punteggio del 2023, il supermercato con sede a Monrovia, in California, è ora al quarto posto dietro le tre catene a pari merito: Costco, Publix e HEP.

A completare la top five c'è il rivenditore all'ingrosso di proprietà Walmart, Sam's Club.

L'indice attribuisce alle catene un punteggio di soddisfazione su 100, basato su fattori quali il design del negozio e gli orari di apertura, la selezione della merce, la cortesia e la cordialità del personale, nonché la velocità delle casse.

I punteggi sono stati calcolati sulla base di interviste con 40.264 clienti tra gennaio e dicembre 2023. A questi clienti è stato chiesto di valutare le loro recenti esperienze presso le più grandi catene del Paese.

Costco, Publix e HEB hanno segnato 85 punti ciascuno quest'anno, battendo di poco il punteggio di 84 punti di Trader Joe. Secondo lo studio, Costco e HEB hanno ricevuto i punteggi più alti in termini di valore, mentre i consumatori hanno valutato positivamente Publix per la cortesia del personale e la pulizia del negozio.

In un'intervista con Veramente sempliceIl direttore emerito della ricerca ACSI Forrest Morgeson ha affermato che i clienti sono attratti dai rivenditori che offrono loro il massimo rapporto qualità-prezzo.

“In vista delle festività natalizie, i consumatori che desiderano spendere di più hanno risposto favorevolmente ai discount e ai rivenditori che hanno superato le vendite e le promozioni o aggiunto più valore all'esperienza con le offerte dei marchi privati”, ha affermato.

Secondo lo studio, la categoria dei supermercati ha ricevuto complessivamente un punteggio di 79, in parte grazie al rallentamento dell’inflazione dei prezzi alimentari. Ciò rappresenta un aumento del 4% rispetto al risultato dell'anno scorso.

Queste sono le prime 10 catene di supermercati nell'indice di soddisfazione del cliente statunitense:

Costco (85 punti)

Anca (85 punti)

Publix (85 punti)

Trader Joe's (84 punti)

Club di Sam (83 punti)

Club all'ingrosso di BJ (82 punti)

Gol (82 punti)

Wegman (82 punti)

Alimenti integrali (82 punti)

Aldi (81 punti)

Questo articolo Originariamente pubblicato in inglese da Nicola Vega Per la nostra rete sorella CNBC.com. Per ulteriori informazioni sulla CNBC, inserisci Qui.