Dollaro libero: ci sono molti fattori rialzisti e alcuni che potrebbero causarne il calo a breve termine

L’inflazione fa scendere tutti i prezzi nell’economia, così come il dollaro (EFE)

L'andamento del tasso libero del dollaro, con restrizioni di cambio, suscita sempre interesse tra gli analisti, perché questo tasso segue il possibile percorso del dollaro ufficiale. In effetti, un evento così trascendente come il balzo del tasso di cambio del 13 dicembre, che ha portato il dollaro ufficiale a 800 pesos, era già stato scontato dal mercato.

Potresti essere interessato a: Il dollaro ufficiale sta scendendo rapidamente e il mercato prevede un tasso di apprezzamento mensile maggiore

Attualmente, ci sono diversi fondamentali che supportano una prospettiva rialzista per il dollaro “blu” nel breve termine, mentre permangono alcune prospettive ribassiste con una probabilità inferiore.

1) Inversione della domanda di moneta. “Stagionalmente, entriamo in un mese con un forte calo della domanda di moneta su base mensile, con un ulteriore calo fino a maggio. Inoltre, tali tassi reali negativi aggiungono un sapore speciale. Salvatore VitelliResponsabile della Ricerca presso Romano Group.

Poiché la domanda di peso diminuisce, ci si dovrebbe aspettare che gli acquisti di valuta estera aumentino di conseguenza, se vi è un surplus.

Ciò significa che la ricerca del peso, che si intensifica in dicembre per le ferie e le spese di fine anno, e in gennaio per i licenziamenti della maggior parte dei lavoratori, si inverte a partire da febbraio e riprende solo a metà anno .

Fonte: Salvador Vitell (X): @SalvadorVitell1)

Poiché la domanda di peso diminuisce, ci si dovrebbe aspettare che gli acquisti di valuta estera aumentino di conseguenza, se vi è un surplus.

Potresti essere interessato a: Giornata finanziaria: il dollaro libero ha accentuato la gravità del calo e il divario con il dollaro ufficiale si è ridotto al 40%

Aldo AbramoIl direttore esecutivo della Fondazione Libertad y Progreso ha affermato che “il processo di iperinflazione ha due fattori: la banca centrale, che produce pesos in modo sproporzionato per finanziare le spese eccessive del governo precedente, e il secondo, che è la velocità con cui la gente si muove (prende i pesos) per evitare la tassa sull'inflazione. Uno di questi è stato controllato.” motori perché la BCRA non finanzia più il tesoro. Oggi, il valore del peso (base monetaria) ha raggiunto livelli simili a quelli che esisteva nei giorni precedenti l’insediamento dell’attuale amministrazione, tuttavia, il calo della domanda del peso continua e l’unico fattore attenuante è la possibilità che le misure diventino misure efficaci adottate dal governo.

Oggi, l’importo del peso (base monetaria) è a livelli simili a quelli che esistevano nei giorni precedenti l’inaugurazione dell’attuale amministrazione (Abram).

2) Perdita rispetto all'inflazione. È normale che l’andamento dell’inflazione porti prima o poi ad un aumento del prezzo del dollaro, anche se gli analisti economici si aspettano un rallentamento nel corso dell’anno, rispetto ai tassi che rimangono ai livelli più alti degli ultimi 33 anni, il che avrà un impatto significativo sui tassi di interesse. Impatto sul livello del dollaro libero, che accumula aumenti inferiori all’inflazione dal 2022. Già nel 2023, il dollaro “blu” ha chiuso a 1.025 dollari, con guadagni di 679 dollari o del 196,2%, meno del 211,4% di fine anno. l'anno scorso. Pertanto, tale perdita di valore del risparmio non appare sostenibile nell'arco di mesi.

3) Tassi di interesse reali negativi. L'indicatore principale della stabilità dell'aumento del dollaro e delle aspettative del suo deprezzamento è il livello dei tassi di interesse. Nello specifico, una delle prime misure adottate dalla Banca Centrale con la nuova amministrazione del governo Milli è stata quella di attuare una riduzione del tasso di interesse minimo sui depositi a termine il 18 dicembre dal 133% al 110% annuo nominale, “nel contesto di un ampio surplus di liquidità ed elevata inflazione.”».

Questo tasso significa un rendimento annuo effettivo del 187%, tenendo conto del rinnovo del capitale e degli interessi mese dopo mese per un anno. Se l'ultima proiezione Movimento oculare rapido (Market Expectations Survey) della BCRA, che secondo la media delle stime degli analisti prevede un’inflazione del 231,8% tra dicembre 2023 e dicembre 2024, la perdita reale per chi mantiene costanti le condizioni sarà del 13,5% del capitale in un anno solare.

Potresti essere interessato a: BCRA ha acquistato quasi 100 milioni di dollari dal mercato, ma le riserve erano in calo

È chiaro che questa relazione tra tasso e inflazione può incoraggiare una maggiore domanda di dollaro e quindi prezzi più alti.

4) Aspettative di deprezzamento valutario. Un rapido ritardo del tasso di cambio a causa dell’inflazione nel 2024, combinato con un “creeping peg” o aumento graduale che rimane al 2% al mese, invita alla speculazione con la possibilità di un successivo discreto aumento del tasso di cambio ufficiale, come accaduto il il 13 di questo mese… Dicembre (118% a $ 800). Poiché questo processo simula direttamente l’aumento dei dollari paralleli e il divario di cambio, rafforza anche la domanda di dollari in tutti i settori del mercato.

Esperti Valori dell'Auro “Con i dati della banca centrale del 5 febbraio, il tasso di cambio reale è già pari al prezzo del giorno della svalutazione”, hanno sottolineato. Sergio Massa, al prezzo di $ 350. Prezzi internazionali delle materie prime agricole – parte dell'Le basiDa quel giorno il tasso di cambio reale di equilibrio si è deprezzato del 16%. Se la tendenza al 2% dovesse continuare a febbraio, la competitività del peso si eroderà più rapidamente di quanto accaduto con il MASA nel settembre 2023, a meno che il dollaro non si deteriori a livello globale e questo effetto compensi parte del deterioramento della competitività del tasso di cambio.

Convertire la svalutazione in inflazione è complicato perché sostanzialmente dice che a marzo o aprile avremo un tasso di cambio reale simile a quello che avevamo a novembre (Perez)

Carlos Perez“Convertire la svalutazione in inflazione è complicato perché indica essenzialmente che a marzo o aprile avremo un tasso di cambio reale simile a quello che avevamo a novembre”, avverte il direttore della Fundación Capital. in dubbio.” “

“O il strisciare L'ancoraggio del tasso di cambio viene perso – perché è chiaro che la correzione sarà superiore al 2% al mese – o se ciò non avviene e la stagnazione inflazionistica continua – ad esempio, se si vedono i numeri REM della banca centrale che prevedono l'inflazione del prossimo anno . Nei prossimi tre o quattro mesi, a marzo o aprile, avrete un tasso di cambio reale molto simile a quello di novembre, quando era chiaro che il tasso di cambio reale della nostra economia era sottosviluppato. Puoi tornare a questo livello se tieni premuto strisciare 2% e se non lo mantieni, potresti avere un tasso di cambio reale migliore, ma perderai l'ancoraggio.” FM Millennio.

L’aggiustamento del tasso di cambio che avverrà, e potrebbe essere minimo, è: 4% a febbraio, 10% a marzo, 15% ad aprile, 10% a maggio e 9% a giugno (Morales).

Walter MoralesIl presidente e stratega di Wise Capital ha osservato che “l’aggiustamento del tasso di cambio che avverrà, e sarà probabilmente minimo, è: 4% a febbraio, 10% a marzo, 15% ad aprile, 10% a maggio e 9% a giugno: con queste differenze, che significano un tasso nominale annuo del 160%, il tasso di cambio reale diventa a fine giugno 107 punti, ben al di sotto dei 144 punti ottenuti con la svalutazione di dicembre e addirittura al di sotto dei 112 punti raggiunti con la svalutazione Nel 2016. (L’ex ministro dell’Economia Sergio) Massa ce l’ha fatta lo scorso agosto.

“Durante il periodo specificato, l’aggiustamento del tasso di cambio sarà del 58% – in conformità con i cambiamenti sopra descritti -, mentre REM prevede che l’inflazione raggiunga il 77%, cioè, anche se il tasso di cambio reale multilaterale migliorerà rispetto a dove era .” “Oggi, il deterioramento continuerà se l'inflazione non scenderà bruscamente – si spera a una cifra a partire da maggio – o se il prezzo all'ingrosso del dollaro accelererà il suo deprezzamento oltre quanto indicato”, ha detto Morales.

5) Alcuni dubbi sull'arrivo dei dollari agricoli. Un grande afflusso di liquidazioni agricole a partire da aprile, in coincidenza con i raccolti abbondanti – soia e mais – nel secondo trimestre, dovrebbe aiutare a dissipare le aspettative di una forte svalutazione. In questo senso, gli analisti notano uno “status quo” che potrebbe ostacolare una liquidazione storica nel 2024, necessaria per mitigare la recessione.

L'economista ha riassunto: “Il produttore venderà ciò che è giusto e necessario. I prezzi internazionali sono pessimi e il dollaro all'ingrosso è considerato basso. Se a questi aggiungiamo costi elevati, il produttore ritarderà la vendita dei prodotti che raccoglie”. . Salvatore Di Stefano.

Il produttore venderà ciò che è giusto e necessario, i prezzi internazionali sono molto bassi e il dollaro all'ingrosso è considerato basso (Di Stefano)

“Chi produce soia ha un tasso di cambio per l'esportazione di 616 dollari. Questa cifra deriva dal prendere l'80% del valore in dollari all'ingrosso, il 20% del dollaro “calcolato con aggiustamento” e detrarre il 33% delle ritenute. D'altra parte, il vostro i fattori produttivi sono importati e si pagano 972 dollari americani (dollari all'ingrosso più tasse statali). È chiaro che la stanno condannando alla bancarotta. Inoltre, il 70% di chi lavora nei campi affitta, e l'affitto varia dal 30% al 40% del totale che producono, a seconda delle regioni”.

“Chi produce soia ha un tasso di cambio per l'esportazione di 616 dollari. Questa cifra deriva dal prendere l'80% del valore in dollari all'ingrosso, il 20% del dollaro “calcolato con aggiustamento” e detrarre il 33% delle detrazioni”, ha detto Salvador Di Stefano. Ha detto (Reuters)

Walter Morales prevedeva che “il campo rimarrà su un raccolto abbondante e non liquideranno le esportazioni in attesa di un tasso di cambio migliore o di un aumento della percentuale che gli esportatori possono liquidare attraverso “cash with liquid” (e oggi è del 20% , perché il tasso di cambio reale atteso non è redditizio per le esportazioni basate sulle riserve che la banca centrale deve accumulare. Inoltre, l’Argentina è oggi in una posizione migliore per consentire al dollaro di entrare attraverso le privatizzazioni e le scorte di debito piuttosto che attraverso il flusso del bilancia commerciale.

O si corregge il “creeping peg” e si perde l’ancoraggio del tasso di cambio, oppure se questa stagnazione inflazionistica continua, a marzo o aprile si avrà un tasso di cambio reale molto simile al tasso di cambio di novembre (Perez).

6) Il divario tra citazioni alternative. Infine, c’è un ampio divario di prezzo emerso nel 2024 tra le parità del dollaro in borsa – MEP e “contado con liqui” – e il dollaro libero, che ha toccato il 10% quando il primo ha superato i 1.300 pesos.

Poiché questi prezzi liberi tendono a convergere e ad arbitrarsi a vicenda, è possibile ridurre il divario “dal basso verso l’alto”, con un maggiore avanzamento per il dollaro libero dal minimo raggiunto recentemente a 1.140 dollari martedì 6 febbraio.

Sebbene non siano abbondanti, permangono fattori ribassisti per il colore “blu” che lo mantiene sotto i 1.200 pesos. Nello specifico, il calo del dollaro libero rispetto ai massimi di gennaio (1.260 dollari giovedì 25) è dovuto al fatto che l’offerta ha superato la domanda. Il reddito decimato dall’inflazione ai livelli più alti del 21° secolo ha costretto molti risparmiatori e piccoli imprenditori a scaricare parte delle loro disponibilità in valuta estera per far quadrare i conti.

“Se quei dollari fossero contanti, sarebbe meglio venderli ai Blues – oggi a 1.150 dollari alla finestra di acquisto del Caves – piuttosto che alla banca, dove vengono pagati in media 820 dollari”. “, spiegano gli analisti di mercato.