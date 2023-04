BBVA, una delle migliori aziende per cui lavorare in Spagna nel 2023

L’istituto finanziario è stato riconosciuto da LinkedIn nella sua classifica delle 25 migliori aziende in Spagna per il 2023

BBVA È la prima banca in classifica e la quarta azienda in classifica. Le migliori aziende di LinkedIn Le aziende che guidano il successo professionale a lungo termine dei propri dipendenti vengono premiate.

la lista Le migliori aziende è la classifica annuale di Le 25 aziende più grandi Per lavorare in Spagna ed è costruito con dati estratti esclusivamente da LinkedIn. BBVA entra a far parte di questo selezionato gruppo di aziende che mirano all’eccellenza nello sviluppo professionale dei propri dipendenti.

La metodologia per l’analisi di questa classificazione Variabili nella gestione delle persone che ritengono necessarie per favorire la crescita professionale:

La capacità di crescere (monitoraggio promozioni, promozioni o cambio di posizione),

(monitoraggio promozioni, promozioni o cambio di posizione), Sviluppo delle abilità (analizza come i dipendenti dell’azienda acquisiscono nuove competenze lavorando in essa),

(analizza come i dipendenti dell’azienda acquisiscono nuove competenze lavorando in essa), stabilità aziendale (Prende in considerazione anche il turnover dei dipendenti dello scorso anno

(Prende in considerazione anche il turnover dei dipendenti dello scorso anno percentuale dei dipendenti che sono rimasti in azienda per almeno tre anni),

dei dipendenti che sono rimasti in azienda per almeno tre anni), opportunità esterne (quando i reclutatori contattano i dipendenti dell’azienda tramite LinkedIn),

(quando i reclutatori contattano i dipendenti dell’azienda tramite LinkedIn), Affinità con l’azienda (misura la qualità della cultura aziendale e della comunicazione tra i dipendenti),

(misura la qualità della cultura aziendale e della comunicazione tra i dipendenti), diversità di genere (valori parità di genere e iniziative a favore della diversità e inclusione)

(valori parità di genere e iniziative a favore della diversità e inclusione) Formazione accademica (Analizza la diversità dei livelli di istruzione tra i dipendenti, dalla mancanza di una laurea al possesso di un dottorato.)

Allo stesso modo, la banca ha recentemente ottenuto un certificato da Miglior datore di lavoro SpagnaChe elogia la sua strategia e le sue politiche nella gestione dei dipendenti. Questo sigillo dimostra l’impegno dell’organizzazione per ottenere ambienti di lavoro migliori attraverso l’eccellenza nelle sue pratiche e politiche nei confronti della sua forza lavoro.

