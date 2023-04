La Cina promette di mantenere un mercato forex regolare – Asia News

Il regolatore cinese dei cambi ha dichiarato venerdì che il mercato dei cambi del paese ha avuto un inizio stabile nel primo trimestre dell’anno, con il tasso di cambio della sua valuta, il renminbi o yuan, stabile e solo leggermente in rialzo.

Wang Chunying, vicedirettore generale dell’Amministrazione statale per i cambi (SAFE), ha affermato in una conferenza stampa che il mercato dei cambi cinese è relativamente stabile e che i flussi di capitali transfrontalieri si stanno stabilizzando.

Secondo i dati sulle transazioni in valuta estera delle banche, le vendite di valuta estera alle banche cinesi nel primo trimestre del 2023 sono state pari a 561,3 miliardi di dollari, mentre gli acquisti di valuta estera sono stati pari a 546 miliardi di dollari. Il risultato è stato un deficit di $ 15,3 miliardi.

L’economia cinese cresce del 4,5% nel primo trimestre grazie ad un’accelerazione della ripresa

Se calcolate in yuan, le vendite in valuta estera ammontavano a 3,84 trilioni di yuan, mentre gli acquisti in valuta estera ammontavano a 3,74 trilioni di yuan, con un deficit di 105,5 miliardi di yuan.

Wang Chunying, vicedirettore generale dell’Amministrazione statale per i cambi (SAFE), ha affermato in una conferenza stampa che il mercato dei cambi cinese è relativamente stabile e che i flussi di capitali transfrontalieri si stanno stabilizzando.

In termini di pagamenti e entrate bancarie in valuta estera, la Cina ha registrato un surplus di 34,2 miliardi, con entrate in valuta estera per 1,46 trilioni e pagamenti in valuta estera per 1,45 trilioni. Se calcolato in yuan, il paese ha registrato un surplus di 232,9 miliardi di yuan, con entrate in valuta estera per un totale di 10,17 trilioni di yuan e pagamenti in valuta estera per un totale di 9,93 trilioni di yuan.

Wang ha affermato che lo slancio di crescita generale nel primo trimestre indica che l’economia del paese sta riprendendo e continua a riprendersi.

Nel 2023, ha affermato, la Cina continuerà ad approfondire le riforme nel settore dei cambi, promuovere in modo costante e ordinato l’apertura di un conto capitale di alta qualità, promuovere il commercio e gli investimenti transfrontalieri e migliorare costantemente la gestione delle riserve valutarie con caratteristiche cinesi.

Articolo ripubblicato dal media statale cinese CGTN in base a un accordo tra le due parti per la condivisione dei contenuti. Link all’articolo originale:https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-vows-to-maintain-sound-operation-of-forex-market-1jcPAvrGPKg/index.html







CGTN è un’organizzazione mediatica statale cinese che si occupa di notizie internazionali. CGTN ha sede a Pechino, ha tre centri di produzione situati a Nairobi, Washington DC e Londra, con professionisti provenienti da tutto il mondo. I canali TV CGTN sono disponibili in oltre 160 paesi e regioni in tutto il mondo, inclusa l’agenzia di notizie video globale. CGTN e ReporteAsia hanno un accordo per condividere e ripubblicare i contenuti.