Betis – Celtico | Europa League: Pellegrini, Claudio Bravo e il loro legame con il portiere del Celtic Joe Hart

Pettis e celtico Aprono questo pomeriggio dalle 18:45 alle Stadio Benito Villamarne Fase a gironi di Campionato Europeo. Una partita tra due squadre Storicamente associati alle loro magliette Che, stranamente, c’è anche una connessione che riguarda i suoi portatori, con Manuel Pellegrinie Claudio Bravo e Joe Hart come eroi.

Pellegrini Hart ha allenato al Manchester City

L’allenatore cileno di Verdiblanco ha avuto l’opportunità di fare da mentore durante le sue tre stagioni alla guida. Manchester, tra il 2013 e il 2016, all’attuale portiere della nazionale inglese Glasgow Questo è finalizzato al titolo di questo pomeriggio. re pellegrini Durante la sua apparizione alla stampa di ieri, ha fatto riferimento agli anni che ha condiviso con lei Joe Hart In “cittadini”.

“Ho dei bei ricordi. Sono stato il primo portiere in quella squadra Inghilterra, controlla anche Abbiamo lavorato insieme per tre anni, abbiamo vinto il titolo, a un certo punto ha dovuto lasciare la panchina per tre o quattro partite, e ha lavorato anche da lì, parlando con il suo sostituto per aiutarlo a migliorare. In quel momento, mi ha mostrato perché era il numero uno in classifica InghilterraÈ un ottimo portiere, ma è anche una grande persona. Sono contento di aver potuto lavorare con lui in quegli anni”.

NS pellegrini, su questo non c’è dubbio cuore È uno dei calciatori più importanti al mondo. celtico, per la particolarità della sua posizione in campo, e per il suo carattere e capacità di leadership: “Sì, certo, la sua professione gli permette di essere in questa posizione, più parlo di lui mostra”.

Claudio Bravo è stato il sostituto di Joe Hart

Con l’uscita dalla panchina del tecnico cileno Stadio Etihad C’è stata anche una partenza Joe Hart, che ha accumulato due successive conversioni in Torino e il West Ham, prima di essere trasferito a Burnley. Il Tottenham, arrivato gratis nel 2020, è stata la sua ultima destinazione in premier League Prepara le valigie quest’estate andando a celtico Per tentare la fortuna in Scozia.

Sorprendentemente, la persona responsabile della carica in Manchester Nel 2016 è stato Claudio BravoL’attuale portiere Pettis, che è venuto al “blues” da Barcellona In un affare stimato in 18 milioni di euro. Stasera, a parte la sorpresa, il portiere cileno si godrà i primi minuti con la squadra contro di lui. celtico a partire dal Joe Hart, che ho pregato cinque anni fa in Manchester E con chi si è riunito pellegrini come testimone.