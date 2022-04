Biden annuncia 800 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina

Il presidente ha spiegato che l’assistenza diretta dagli Stati Uniti, così come gli sforzi per facilitare le spedizioni militari internazionali, possono consentire “all’Ucraina di impedire alla Russia di conquistare il paese” e ha sottolineato la necessità di “accelerare questo pacchetto di assistenza per aiutare a preparare l’Ucraina nel nazione.” Contrasta l’attacco della Russia, che sarebbe geograficamente limitato, ma non brutale”.