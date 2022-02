Per ripristinare gli spazi pubblici e garantirne il rispetto e il corretto utilizzo, come l’area intorno alla Piazza del Mercato, tra gli altri punti chiave del comune, il governo Bedequista ha predisposto 48 direttori per la convivenza.

Quegli assistenti recentemente abilitati dall’ufficio del sindaco e che saranno debitamente identificati da giacca e tessera, interverranno anche in situazioni che generano o presentano pericoli contro l’ordine pubblico e nei conflitti che insorgono nelle strade, per mediare e cercare di raggiungere una pacifica risoluzione di precisione.

Secondo quanto riferito, hanno precedentemente ricevuto una formazione su questioni legali e normative attuali, come la legge sulla polizia nazionale, al fine di garantire l’applicazione e il rispetto della legge.

Insieme manterranno un contatto costante con la polizia per fornire una risposta tempestiva nei casi in cui la mediazione non è efficace ed è necessario l’uso delle forze di polizia.

“Con il lancio di questa iniziativa, si prevede in un periodo di sei mesi di trasformare gli ambienti del parco principale, l’ambiente della piazza del mercato e del parco divertimenti e di individuare importanti punti di mobilità”, l’Ufficio del Sindaco di Bidquista segnalato.

Questi 48 cittadini saranno anche responsabili del monitoraggio dei comportamenti dei cittadini che causano problemi quotidiani e ricorrenti, come lo smaltimento improprio dei rifiuti, la mancata raccolta dei rifiuti di animali domestici, tra gli altri.

Si prevede che questi dispositivi di assistenza saranno supportati fino alla fine del 2022.