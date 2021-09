Bill Gates ha spinto sette grandi aziende a investire quasi 1 miliardo di dollari in energia pulita per combattere il cambiamento climatico

Opinioni espresse dai collaboratori Imprenditore È personale.

Questo lunedì, la Onlus penetrazione energeticaCreato da Bill Gates Nel 2016, ha annunciato che È riuscito a raccogliere quasi 1.000 milioni di dollari sviluppare eenergia pulita Questa sarà la chiave della lotta cambiamento climatico. Tra le sette società di investimento ci sono grandi società come American Airlinese banca americana e Motori generali.

Chesnot | Getty Images

Il co-fondatore di Microsoft ha ottenuto il supporto di sette colossi americani per finanziare il progetto Super Energy Catalyst, il cui obiettivo è costruire Un’economia a emissioni zero entro il 2050, secondo i media CNBC.

Oltre a possedere Microsoft E quelli già citati American Airlinese banca americana e Motori generali, unisciti anche tu al piano Bill Gates gestore degli investimenti Pietra neraFinanza Boston Consulting Group e Arcelor Metal, il più grande produttore di acciaio al mondo.

L’importo totale raccolto dalla Fondazione Gates non è stato reso noto, ma la CNBC stima che questo numero potrebbe. Superamento Il 1 miliardo di dollari.

“Prevenire una catastrofe climatica richiederà una nuova rivoluzione industriale. La metà della tecnologia necessaria per raggiungere le emissioni zero non esiste ancora o è troppo costosa perché molti paesi del mondo possano pagarla”., ombreggiato Bill Gates in un pubblicazione.

“Catalyst è progettato per cambiare questa situazione e fornire un modo efficiente per investire nel futuro della tecnologia pulita”.Il benefattore ha aggiunto.

qual è il progetto Catalizzatore energetico rivoluzionario?

Lanciato all’inizio del 2021, il programma mira a Produzione e acquisizione di nuove tecnologie intelligenti per il clima. Queste soluzioni andranno in un file Economia a zero emissioni di carbonioqualcosa che vuoi raggiungere, entro il 2050.

Gates riferisce che Catalyst fornisce “Un nuovo modello di partenariato pubblico-privato per contribuire a costruire le basi di un’economia a zero emissioni”Perché riunisce aziende, governi, organizzazioni filantropiche e individui per investire in tecnologie chiave per il clima.

Inizialmente, il progetto si concentrerà su quattro aree: cattura dell’aria dal vivoe idrogeno verdee Stoccaggio di energia a lungo termine e carburante per aviazione sostenibile.

La Fondazione Gates e i suoi partner aiuteranno Ridurre i costi delle tecnologie energetiche pulite attraverso investimenti diretti. In tal modo, mira a essere competitivo per sostituire le fonti di energia che emettono gas serra.

“Catalyst è progettato per cambiarlo (attraverso) una visione globale del panorama dell’innovazione energetica: tecnologie chiave, aziende leader, importanti partner finanziari e politici e progetti di finanziamento che hanno i maggiori benefici per il nostro pianeta”.Dettagli del cofondatore di Microsoft.

Quando il progetto Catalyst è stato lanciato all’inizio di quest’anno, hanno annunciato partnership con la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti e il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti.