La Banca Centrale del Cile e gli uomini d’affari mantengono le loro previsioni di inflazione, nonostante il rialzo di novembre

Madrid, 12 dicembre (stampa europea) –

Il direttore della Banca centrale del Cile, Alberto Naudón, ha indicato che, a suo avviso, non ci sono “ragioni” per rivedere l’obiettivo di inflazione a lungo termine, perché è “abbastanza adeguato” per il Paese, nonostante la ripresa nell’anno Su base annua a novembre il tasso di inflazione è stato del 13,3%, lasciandosi alle spalle diversi mesi di tendenza al ribasso.

In un’intervista radiofonica, Noddon ha fatto riferimento ai dati sull’inflazione di novembre rilasciati dall’Istituto nazionale di statistica la scorsa settimana, osservando che erano “più alti” di quanto i mercati e la banca centrale si aspettassero.

“Finiremo l’anno con un’inflazione più alta, ma a nostro avviso questa sorpresa nell’indice dei prezzi non cambia molto rispetto alle nostre prospettive a lungo termine, poiché i fattori che hanno portato a questa convergenza continuano al 3%”, ha affermato. Avviso il consigliere.

In particolare, Nodon ha affermato che i prezzi delle materie prime si normalizzeranno nei prossimi mesi, in particolare tra le materie prime agricole ed energetiche, quindi l’inflazione scenderà “rapidamente” al 3,5% su base annua alla fine dell’anno. generale.

Gli imprenditori adeguano le loro aspettative

Da parte sua, la Banca Centrale del Cile ha pubblicato questo lunedì un’indagine sulle aspettative delle imprese corrispondente al mese di dicembre, in cui è stato notato che gli uomini d’affari hanno mantenuto le loro aspettative rispetto al mese precedente, in quanto ammontavano a circa il 5% alla fine del Dicembre. Dicembre del prossimo anno nonostante l’aumento del mese scorso.

Così, dopo l’indagine condotta un giorno dopo la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo di novembre, gli imprenditori si aspettavano che i prezzi salissero dello 0,5% a dicembre, e della stessa percentuale a gennaio del prossimo anno. Tuttavia, alla fine del 2023 ci sarà moderazione e già nel 2024 l’inflazione si avvicinerà all’obiettivo del 3%.

In termini di politica monetaria, gli uomini d’affari hanno fissato i tassi di interesse all’11,25% (il livello attuale) fino alla prossima riunione, anche se si aspettano che tra cinque mesi scendano al 10,25% e entro dicembre del prossimo anno al 7%.