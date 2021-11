Bill Verdon, ex giocatore e allenatore della MLB, muore a 90

PITTSBURGH – Bill Verdon, quarterback MVP della National League del 1955 con i St. Louis Cardinals che guidò gli Houston Astros a tre presenze dopo la stagione, è morto all’età di 90 anni.

2 correlati

Sua moglie, Shirley, ha riferito che Verdon è morto al Leicester E. Cox Medical Center di Springfield, nel Missouri. Non ha rivelato la causa della sua morte.

Verdon ha avuto una media battuta di 267 in 12 stagioni con St. Louis e Pittsburgh Pirates. Ha vinto i Campionati del Mondo nel 1960 con i Pirates e il Gold Glove nel 1962. Si ritirò nel 1968 e iniziò ad allenare, andando 995-921 in 13 anni come allenatore, trascorrendo stagioni con Pittsburgh e con i New York Yankees. , con Astro. L’Expo di Montreal.

Il suo più grande successo arrivò in un periodo di otto anni con gli Astros dal 1976 al 1982, quando guidò la franchigia alle sue prime due apparizioni dopo la stagione, entrambe perse cinque partite.

LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, migliaia di eventi live, serie originali esclusive e molto altro, tutto in HD. Iscriviti qui

Verdon rimane il manager di maggior successo di Houston con un punteggio di 544. È stato nominato direttore generale nel 1980 dopo aver guidato gli Astros al titolo NL West, titolo guadagnato sconfiggendo i Los Angeles Dodgers in una partita di playoff.

“Il suo impatto sugli Astros non sarà mai dimenticato”, ha detto la squadra in una nota. “Era rispettato nel baseball per la sua intensità e conoscenza del gioco”.

Nel 1950, gli Yankees firmarono Verdon e lo mandarono ai Cardinals nell’aprile del 1954 con un contratto per il difensore Enos Slaughter.

Se vuoi avere le migliori informazioni nel mondo dello sport, scarica subito l’app.

espn.com/app »

Il Verdon ha debuttato in campionato nel 1955.

Ha terminato la sua carriera con 1.596 valide, inclusi 91 fuoricampo e 502 RBI in 12 stagioni. Ha vinto il suo secondo campionato del mondo con Pittsburgh nel 1971 come allenatore sotto Danny Murtaugh. Nel 1972 ha sostituito Murtaugh come allenatore.

Verdon è nato il 9 giugno 1931 a Hazel Park, nel Michigan. Lascia sua moglie, Shirley, tre figlie, sette nipoti e 13 pronipoti.